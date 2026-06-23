Policja zatrzymała imigranta, który machał nożami i groził śmiercią

Policja w Choszcznie w województwie zachodniopomorskim poinformowała o zatrzymaniu Kubańczyka, który trzymając w rękach dwa noże kuchenne groził innym osobom śmiercią.

Kubańczyk z nożami groził ludziom śmiercią

Do zdarzenia z udziałem imigranta z Ameryki Północnej doszło w powiecie choszczeńskim w województwie zachodniopomorskim. 35-letni obywatel Kuby, trzymając w rękach dwa noże kuchenne, groził pozbawieniem życia dwóm innym osobom.

"Dzięki szybkiej i skutecznej reakcji policjantów mężczyzna został zatrzymany, a następnie doprowadzony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych" – poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie.

Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych, za co grozi sankcja do trzech lat pozbawienia wolności. Najbliższe tygodnie przybysz spędzi w areszcie.

"Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Choszcznie prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Choszcznie o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na okres 2 miesięcy" – przekazała choszczeńska policja.

Imigrant z Kolumbii napadł na kantor w Łodzi

Zaledwie dzień wcześniej Sąd Rejonowy Łódź – Śródmieście zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 22-letniego Kolumbijczyka podejrzanego o dokonanie napadu na kantor wymiany walut w Łodzi. Imigrant sterroryzował pracownicę przedmiotem przypominającym pistolet, zabrał ponad 204 tys. zł., po czym zbiegł z miejsca zdarzenia. Policjanci namierzyli go i zatrzymali w Piotrkowie Trybunalskim.

Podejrzany usłyszał zarzut dokonania rozboju, za co grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności. W trakcie przesłuchania mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu, ale odmówił składania wyjaśnień.

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