Pierwszy kraj w Europie będzie wydalał migrantów za "niewłaściwy styl życia”

O sprawie donosi niemiecki "Bild". Szwedzkie władze postanowiły zacząć realnie walczyć ze zorganizowaną przestępczością, która w ostatnich latach stała się poważnym problemem w kraju. W ten proceder coraz częściej zamieszani są cudzoziemcy. Z tego powodu rząd postanowił zmienić przepisy w ten sposób, aby deportowani mogli być nie tylko sprawcy najcięższych przestępstw, ale także osoby, które popełniły drobne przewinienia.

Odtąd zezwolenie na pobyt może zostać cofnięte za niespłacone długi, nadużycia systemu ubezpieczeń społecznych lub ignorowanie poleceń władz państwowych.

– Ktokolwiek mieszka w Szwecji, nie powinien szkodzić temu krajowi! – powiedział minister ds. migracji Johan Forssell, komentując reformę. Jak podkreśla niemiecki dziennik, od tej pory szwedzkie przepisy migracyjne są najsurowsze w całej Skandynawii. Szwedzki Urząd Migracyjny zapewnia jednak, że pojedyncze drobne naruszenia nie będą same w sobie podstawą do automatycznej deportacji cudzoziemca.

Nowe przepisy nie będą jednak obowiązywały osób przebywających w kraju ze statusem uchodźcy, obywateli państw UE oraz tych, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt w ramach programu łączenia rodzin.

Hiszpania idzie w drugą stronę

Władze Hiszpanii legalizują status części nielegalnych imigrantów. Chętnych jest znacznie więcej niż mówiły przed wydaniem stosownego dekretu. Przybysze dostali miesiące na złożenie wniosku.

Pedro Sanchez, premier skrajnie lewicowej koalicji rządzącej w Madrycie, ponownie wyraził zadowolenie z podjętej decyzji. Sanchez jest jednocześnie zwolennikiem paktu migracyjnego Unii Europejskiej, który choć zawiera m.in. procedury ułatwiające deportacje cudzoziemców, to w swej istocie sprowadza się do rozmieszczania nielegalnych imigrantów po wszystkich państwach Unii Europejskiej, łącznie z tymi, które do tej pory nie prowadziły polityki otwarcia na migrację z Afryki, Azji i Ameryki Południowej w skali masowej.

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