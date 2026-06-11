Drony, gangi i szpiedzy. FBI: Mundial to największa operacja w historii

W czwartek 11 czerwca rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Mecz otwarcia rozegrany zostanie w Mexico City między drużyną Meksyku a RPA. Gospodarzami imprezy są trzy kraje: Stany Zjednoczone, Meksyk i Kanada. W MŚ zagra 48 reprezentacji. Zaplanowano najwięcej w historii globalnych rozgrywek, bo aż 104 mecze. Spotkania odbędą się w 16 miastach. Reprezentacja Polski nie zakwalifikowała się do Mundialu 2026.

W samych USA rezydować będzie 48 drużyn w 36 kwaterach dla reprezentacji. Piłkarze zagrają na 11 stadionach. Stany Zjednoczone oczekują ok. 3 mln gości, wśród nich przywódców politycznych i głów państw. FBI przyznaje, że turniej stanowi jedno z największych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa, jakie kiedykolwiek miały miejsce. Zagrożenia dot. m.in. dronów, szpiegów i terrorystów. Służby muszą też uważać na agresywnych kibiców i zorganizowane grupy przestępcze.

FBI przed ogromnym wyzwaniem

FBI jest głównym organem odpowiedzialnym za bezpieczeństwo mistrzostw świata w piłce nożnej. Do zadań należy sprawdzenie 300 000 osób, w tym zawodników, trenerów i personelu. Szef agencji Kash Patel wymienił drony jako jedno z największych zagrożeń. – To ogromne wyzwanie, prawdopodobnie największe w historii FBI i w historii Stanów Zjednoczonych – powiedział Patel agencji Reuters.

FBI uruchomiło specjalny program, aby wyszkolić lokalne siły policyjne w miejscach rozgrywania meczów w zakresie obrony przed dronami. Ponadto utworzono wspólne centrum operacyjne z przedstawicielami policji z 46 z 48 krajów uczestniczących w mistrzostwach (poza Iranem i Haiti), aby wymieniać informacje o zagrożeniach w czasie rzeczywistym. "Podstawą planów jest wspólna analiza zagrożeń przeprowadzona przez FBI i Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego, do której dotarła agencja Reutera. W dokumencie wymieniono między innymi najnowsze konflikty na Bliskim Wschodzie jako potencjalny pretekst dla ekstremistów. Szczególne obawy budzą zatem dwa mecze grupowe Iranu w pobliżu Los Angeles" – czytamy.

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