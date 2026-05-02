Były wicepremier zapowiada nowe ministerstwo. "Trzeba powrócić do realnego wsparcia"

Piotr Gliński nawiązał w sobotę za pośrednictwem mediów społecznościowych do obchodzonego dziś Dnia Polonii i Polaków Zagranicą. "Jest tam Nas ok. 20 mln" – zauważył.

Gliński: Po zmianie rządu powołamy Ministerstwo Polonii i Polaków Zagranicą

Były minister kultury za przykry uznał fakt, że obecne władze zmniejszają finansowanie polskich mediów na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Wskazał tu na 0 zł dla polskiego Radia Lwów oraz niszczenie Muzeum Polskiego w Rapperswilu...

"No cóż, tacy po prostu są..." – ocenił, po czym zapowiedział: "Polska da radę, a po zmianie rządu powołamy Ministerstwo Polonii i Polaków Zagranicą!".

"Trzeba powrócić do realnego wsparcia i budowania więzi Polaków na całym świecie!" – podsumował Gliński.

Polska wspólnotą ludzi rozsianych po całym świecie

Przypomnijmy, że z okazji przypadającego dziś Dnia Polonii i Polaków za Granicą prezydent Karol Nawrocki wręczył odznaczenia państwowe działaczom polonijnym. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim wręczono również nominacje do Rady Polonii i Polaków za Granicą przy Prezydencie RP.

– Wszystkich państwa łączy jedno: miłość do Polski i przywiązanie do naszych narodowych symboli. Polska jest głęboko w waszych sercach, niezależnie od tego, od ilu pokoleń pozostajecie poza jej granicami – mówił Karol Nawrocki, zwracając się do odznaczonych i nowo powołanych ekspertów.

Prezydent przypomniał, że poza granicami Polski żyje jedna trzecia polskiego narodu. – Ten fakt nie jest obciążający. Jest naszym wielkim walorem, który wspólnie chcemy wykorzystać. Polacy na świecie to dziś często lekarze, intelektualiści, wykładowcy, przedsiębiorcy i pracownicy – ludzie współtworzący potencjał Rzeczypospolitej Polskiej. Wielokrotnie przekonywaliśmy się o tym, gdy tacy jak wy pomagali Polsce wejść do NATO, działając w Stanach Zjednoczonych i innych krajach oraz walcząc o realizację polskiego interesu – podkreślał.

Nawrocki zwrócił uwagę, że Dzień Polonii i Polaków za Granicą pokazuje, że polskość wykracza daleko poza granice państwa. – Naród ma siłę przekraczającą granice współczesności. Historia pokazała, że potrafiliśmy przetrwać nawet wtedy, gdy nie było Rzeczypospolitej – dzięki wartościom, które nosimy w sercach – dodał prezydent. Zaznaczył również, że Polska nie jest jedynie miejscem na mapie, lecz wspólnotą ludzi rozsianych po całym świecie.

Czytaj też:

