Wiceminister nauki z Lewicy: Chcemy promować język neutralny

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego opublikowała w mediach społecznościowych "podsumowanie spotkania z organizacjami studenckimi równościowymi i LGBT". Na nagraniu robi na drutach i opowiada o "priorytetach" Lewicy w tym resorcie.

– Jestem w warszawskiej siedzibie Lewicy. Przed chwilą mieliśmy spotkanie ze studentami z organizacji studenckich równościowych i LGBT. I o czym rozmawialiśmy? Rozmawialiśmy o tym, jak uczynić uniwersytety miejscami otwartymi na różnorodność – mówi Karolina Zioło-Pużuk.

– Jako Lewica w Ministerstwie Nauki chcemy przede wszystkim promować używanie języka antydyskryminacyjnego i języka neutralnego. Nasze propozycje to również wprowadzenie kodeksu etyki wspólnoty akademickiej, który może zawierać elementy promujące równość. Szkolenia antydyskryminacyjne i antymobbingowe dla wszystkich – zaznacza.

– Chcielibyśmy, żeby uczelnie były otwarte na potrzeby studentów. Bardzo dobrym rozwiązaniem są nakładki na USOS-a, które pozwalają używać imion, których studenci chcą używać. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze ze studentami wypracować kilka ważnych i ciekawych rozwiązań właśnie dla wykładowców, ale też dla całej wspólnoty akademickiej, tak żeby każdy na uczelni czuł się dobrze – podsumowała polityk.

Czerwiec "miesiącem dumy" LGBT

Środowisko LGBT określa czerwiec mianem "Miesiąca Dumy" (Pride Month). Jego początki wiążą się z Stonewall Riots, które wybuchły po policyjnym nalocie na klub Stonewall Inn. Wydarzenia te są często uznawane za początek współczesnego ruchu na rzecz praw osób LGBT+.

W czasie "Miesiąca Dumy" organizowane są m.in.: marsze równości (Pride), konferencje i debaty, wydarzenia kulturalne, kampanie społeczne dotyczące praw i sytuacji osób LGBT+. W sobotę Parada przeszła ulicami Warszawy. Pojawił się na niej m.in. prezydent miasta Rafał Trzaskowski oraz wicemarszałek Senatu z Lewicy Magdalena Biejat.

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