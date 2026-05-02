"Wszystkich państwa łączy jedno". Nawrocki wręczył odznaczenia

– Polska jest głęboko w waszych sercach, niezależnie od tego, od ilu pokoleń pozostajecie poza jej granicami – podkreślał prezydent podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Prezydent wręczył odznaczenia

Odznaczeni zostali:

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską oraz za działalność na rzecz promocji Polski za granicą – Konstanty Radziwiłł.

Za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polaków na Kresach Wschodnich, niesienie pomocy osobom potrzebującym i aktywność społeczną – Wojciech Woźniak.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – za wybitne zasługi na rzecz środowisk kombatanckich, krzewienie polskiej kultury i historii oraz działalność polonijną i społeczną – Bogdan Płatek.

Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej – za wybitne zasługi na rzecz społeczności polskiej w Federacyjnej Republice Brazylii oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski na świecie – Zdzisław Malczewski.

Złotym Krzyżem Zasługi – za zasługi na rzecz środowisk kresowych, kombatanckich i polonijnych za granicą, pielęgnowanie pamięci historycznej oraz działalność społeczną – Ilona Gosiewska.

Za zasługi na rzecz upamiętniania prawdy o najnowszej historii Polski oraz działalność oświatową, polonijną i charytatywną – Helena Sołtys.

Srebrnym Krzyżem Zasługi – za zasługi na rzecz organizacji polonijnych w Republice Litewskiej oraz działalność samorządową – Renata Cytacka.

Za zasługi na rzecz niesienia pomocy osobom chorym i potrzebującym oraz działalność polonijną – Tomasz Jarosz.

Za działalność na rzecz Polaków na Kresach Wschodnich, pomoc osobom potrzebującym i aktywność społeczną: Dorota Lewandowska i Jacek Wójcik.

Za zasługi na rzecz Polonii na Białorusi oraz działalność społeczną i oświatową – Anna Paniszewa.

Za działalność na rzecz środowisk polonijnych na Węgrzech oraz krzewienie polskości i tradycji narodowych – Alicja Katarzyna Takácsné–Kalińska.

Za zasługi na rzecz rozwoju polskiego szkolnictwa w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, popularyzowanie polskiej kultury i historii oraz działalność społeczną – Sebastian Wopiński.

Nominacje do Rady Polonii i Polaków za Granicą przy Prezydencie RP

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim wręczono również nominacje do Rady Polonii i Polaków za Granicą przy Prezydencie RP.

– Wszystkich państwa łączy jedno: miłość do Polski i przywiązanie do naszych narodowych symboli. Polska jest głęboko w waszych sercach, niezależnie od tego, od ilu pokoleń pozostajecie poza jej granicami – mówił prezydent Karol Nawrocki, zwracając się do odznaczonych i nowo powołanych ekspertów.

Prezydent przypomniał, że poza granicami Polski żyje jedna trzecia polskiego narodu.

– Ten fakt nie jest obciążający. Jest naszym wielkim walorem, który wspólnie chcemy wykorzystać. Polacy na świecie to dziś często lekarze, intelektualiści, wykładowcy, przedsiębiorcy i pracownicy – ludzie współtworzący potencjał Rzeczypospolitej Polskiej. Wielokrotnie przekonywaliśmy się o tym, gdy tacy jak wy pomagali Polsce wejść do NATO, działając w Stanach Zjednoczonych i innych krajach oraz walcząc o realizację polskiego interesu – podkreślał.

Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że Dzień Polonii i Polaków za Granicą pokazuje, że polskość wykracza daleko poza granice państwa.

– Naród ma siłę przekraczającą granice współczesności. Historia pokazała, że potrafiliśmy przetrwać nawet wtedy, gdy nie było Rzeczypospolitej – dzięki wartościom, które nosimy w sercach – dodał prezydent.

Zaznaczył również, że Polska nie jest jedynie miejscem na mapie, lecz wspólnotą ludzi rozsianych po całym świecie.

Czytaj też:

Nawrocki przekazał ważną informację. "Polska ma realną szansę"Czytaj też:

Tyle ustaw zawetował Nawrocki. Kancelaria Prezydenta tłumaczy dlaczego