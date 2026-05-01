Nawrocki przekazał ważną informację. "Polska ma realną szansę"

Prezydent Karol Nawrocki poinformował we wpisie na platformie X, że "rezultaty kilkumiesięcznych rozmów polsko-amerykańskich, w tym także ostatniej rundy Dialogu Strategicznego Polska–USA są budujące".

"Polska ma realną szansę stać się hubem LNG w Europie Środkowej. Zdywersyfikowaliśmy własne źródła i szlaki dostaw energii – dziś możemy wzmacniać bezpieczeństwo także naszych partnerów i sojuszników w regionie" – napisał.

twitter

Karol Nawrocki ocenił, że "dziś, w dniu rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, rozumiemy to jeszcze lepiej". "Tylko poprzez współpracę opartą o szacunek dla suwerenności i solidarne działanie możemy budować lepszą przyszłość" – stwierdził.

Prezydent zauważył, że "bezpieczeństwo energetyczne i współpraca w tym obszarze to dziś jeden z filarów polsko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego, wzmacniający nasze gospodarki i wspólne bezpieczeństwo".

"To nie przypadek, lecz efekt konsekwentnej polityki: od mojego spotkania z prezydentem Trumpem w Białym Domu 3 września, przez rozmowy w Davos w styczniu i ostatni Szczyt Trójmorza w Dubrowniku, po stałą współpracę na wielu szczeblach" – podkreślił.

Karol Nawrocki zauważył, że "Polska dotrzymuje słowa, a nasz sojusz jest coraz silniejszy".

Nawrocki kilkakrotnie spotykał się z Trumpem

Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem na początku maja 2025 roku. Miało to miejsce w kampanii przed wyborami prezydenckimi. Były prezes IPN spotkał się z amerykańskim przywódcą jeszcze jako obywatelski kandydat na prezydenta RP.

Swoją pierwszą podróż zagraniczną, już jako prezydent RP, Karol Nawrocki odbył do Waszyngtonu, gdzie we wrześniu ubiegłego roku ponownie spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem również w styczniu w Davos.

Czytaj też:

Polacy ocenili działania Nawrockiego na arenie międzynarodowej. Zdania są podzieloneCzytaj też:

Tyle ustaw zawetował Nawrocki. Kancelaria Prezydenta tłumaczy dlaczego