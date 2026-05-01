Polacy ocenili działania Nawrockiego na arenie międzynarodowej. Zdania są podzielone

SW Research na zlecenie portalu Onet.pl zapytało Polaków w najnowszym sondażu o to, jak oceniają działania prezydenta Karola Nawrockiego na arenie międzynarodowej.

41,2 proc. Polaków ocenia działania Karola Nawrockiego na arenie międzynarodowej negatywnie

Pozytywnie wypowiedziało się 39,6 proc. badanych.

Odpowiedź "Nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 19,1 proc. ankietowanych.

We wtorek z białoruskiego więzienia po pięciu latach uwolniony został więzień polityczny Andrzej Poczobut.

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że dobiegł końca proces uwolnienia Andrzeja Poczobuta, który był bardzo długi. Poinformował, że proces był wzmocniony dyskusją z prezydentem USA Donaldem Trumpem i w istocie rozpoczął się we wrześniu 2025 roku.

– Jako nowozaprzysiężony prezydent Polski zwróciłem się do prezydenta Donalda Trumpa, aby nie zapomniał o Polaku, który jest w więzieniu – powiedział we wtorek prezydent.

Specjalny wysłannik USA ds. Białorusi John Coale, z którym w poniedziałek spotkał się prezydent Karol Nawrocki, w rozmowie z PAP podkreślił, że "Andrzej Poczobut zawsze był na szczycie listy osób do uwolnienia, bo naciskał na to prezydent USA Donald Trump po rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim we wrześniu ubiegłego roku".

Sondaż SW Research na zlecenie Onetu został zrealizowany w dniu 29 kwietnia 2026 roku metodą wspomaganych komputerowo wywiadów on-line (CAWI Computer-Assisted Web Interview) w panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 821 ankiet z ogólnopolską próbą dorosłych.

Czytaj też:

Sondaż zaufania do polityków. Wynik Nawrockiego jest wymownyCzytaj też:

"Niezwykle skomplikowany proces". Przydacz ujawnił kulisy uwolnienia Poczobuta