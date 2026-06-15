Syn księżnej usłyszał wyrok. Koniec głośnej sprawy

Syn księżnej koronnej Mette-Marit, żony następcy norweskiego tronu, został uznany winnym dwóch gwałtów, znęcania się nad byłą partnerką Norą Haukland, przemocy wobec jednej z innych skarżących kobiet, gróźb, uporczywego lub bezwzględnego zachowania oraz naruszeń prawa o ruchu drogowym. Jednocześnie 29-letni Hoeiby został uniewinniony od czterech punktów aktu oskarżenia, w tym dwóch zarzutów dotyczących przestępstw seksualnych.

Prokuratura żądała siedmiu lat i siedmiu miesięcy więzienia.

Marius Borg Hoeiby skazany. Gwałty i inne przestępstwa wobec kobiet

Oprócz kary pozbawienia wolności sąd nałożył na mężczyznę dwuletni zakaz kontaktu z jedną ze skarżących kobiet oraz zasądził od Hoeiby’ego odszkodowania na rzecz czterech poszkodowanych. Nora Haukland ma otrzymać 100 tys. koron (ok. 38,3 tys. zł), natomiast trzy pozostałe kobiety dostaną odpowiednio: 230 tys., 200 tys. i 110 tys. koron (czyli ok. 88 tys., 76 tys. i 42 tys. zł).

W uzasadnieniu wskazano, że część czynów została potwierdzona przez samego oskarżonego. Hoeiby nie przyznał się jednak do najpoważniejszych zarzutów, w tym dotyczących gwałtów oraz przemocy wobec Nory Haukland. Ogłoszenie wyroku odbyło się bez udziału oskarżonego. Jak poinformowali jego obrońcy, Hoeiby nie stawił się w sądzie z powodu problemów zdrowotnych – kilka dni wcześniej miał trafić do szpitala.

Finał głośnej sprawy. Syn księżnej idzie do więzienia

Sprawa obejmowała łącznie około 40 zarzutów, w tym cztery dotyczące gwałtu w latach 2018–2024. Oskarżenia dotyczyły również przemocy wobec byłych partnerek, gróźb, nielegalnego nagrywania czynności seksualnych oraz innych form przemocy. W toku postępowania częściowo przyznał się do niektórych zdarzeń, zwłaszcza tych z sierpnia 2024 roku, kiedy według śledczych miał dopuścić się przemocy psychicznej i fizycznej wobec 20-letniej kobiety, która trafiła do szpitala z podejrzeniem wstrząśnienia mózgu.

Proces 29-letniego Mariusa Borga Hoeiby’ego ruszył 3 lutego przed sądem rejonowym w Oslo i zakończył się 19 marca. Mężczyzna jest najstarszym synem księżnej koronnej Mette-Marit, pochodzącym z jej wcześniejszego związku sprzed małżeństwa z następcą tronu, księciem Haakonem.

Marius nie posiada tytułu królewskiego, nie jest członkiem dworu królewskiego ani nie pełnił żadnych oficjalnych funkcji.

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