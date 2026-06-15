Kandydat PSL dostał prawie 95 proc. głosów. "Takie wyniki nie biorą się z przypadku"

Przedterminowe wybory musiały się odbyć po śmierci burmistrza Koźmina Wielkopolskiego Macieja Bratborskiego, który pełnił tę funkcję od 2002 r. O urząd burmistrza ubiegało się dwóch kandydatów – radnych Rady Powiatu Krotoszyńskiego – popierany przez Polskie Stronnictwo Ludowe Piotr Osuch oraz Grzegorz Król z Komitetu Wyborczego Wyborców Zjednoczona Prawica.

Według danych Państwowej Komisji Wyborczej, na które powołał się Serwis Samorządowy PAP, Osuch zdobył 4 514 głosów, co stanowi 94,65 proc. Natomiast Król uzyskał 255 głosów, czyli jedynie 5,35 proc. Do głosowania uprawnionych było 9 946 osób. Oddano 4 769 głosów ważnych. Frekwencja wyniosła 48,44 proc.

Wyniki wyborów skomentował za pośrednictwem platformy X wicepremier, minister obrony narodowej i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. "Piotr Osuch z Polskiego Stronnictwa Ludowego został Burmistrzem Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, zdobywając 94,7 proc. głosów wygrywając z radnym PiS – kandydatem całej zjednoczonej prawicy. Piotr, gratulacje! Takie wyniki nie biorą się z przypadku. To dobry sygnał przed wyborami parlamentarnymi!" – napisał.

Wybory w Krakowie we wrześniu?

Najprawdopodobniej we wrześniu odbędą się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Głosowanie odbędzie się po tym, jak 24 maja w wyniku referendum odwołano Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej.

Do tej pory start w wyborach zadeklarowali: Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Michał Drewnicki (Prawo i Sprawiedliwość), Aleksandra Owca (partia Razem), Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska), Daria Gosek-Popiołek (Nowa Lewica), Jan Hoffman (jeden z inicjatorów referendum), Monika Piątkowska (Koalicja Obywatelska, PSL) a także Marian Banaś (były prezes Najwyższej Izby Kontroli).

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