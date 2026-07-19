Politycy na luzie

Michał Kołodziejczak przebierający kapustę, a w tle piosenka Lany Del Rey – 390 tys. wyświetleń na TikToku. Kołodziejczak zsiadający z motocykla na sejmowym podjeździe, układający włosy w lusterku w rytmie wakacyjnego hitu „L’Italiano” – ponad 560 tys. Kolejne nagrania z pola publikowane w mediach społecznościowych przez byłego wiceministra rolnictwa budzą ogromne zainteresowanie. Szczególnie te, na których uśmiechnięty Kołodziejczak po prostu pokazuje naturę i z nieskrywaną radością zachwala życie na wsi. – Jak już wyjeżdżam do Warszawy, bo się zbliża posiedzenie Sejmu, to zabieram ze sobą to, co mi w ogródku urosło. Cebula, no bo jak to bez cebuli.