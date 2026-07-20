Powrót obowiązkowej służby wojskowej? Polacy wskazali inne rozwiązanie

Debata o przywróceniu w Polsce obowiązkowej służby wojskowej wróciła w lutym 2022 r., po ataku Rosji na Ukrainę. Pobór do wojska w naszym kraju został zawieszony 1 stycznia 2010 r. Od tego czasu armia jest w pełni zawodowa. Ostatni pobór odbył się w 2008 r. Zwolnienie ostatnich poborowych miało miejsce w sierpniu 2009 r.

Decyzję o zniesieniu poboru podjął ówczesny rząd PO-PSL, na czele którego stał Donald Tusk. Premier tłumaczył wówczas, że "polska armia powinna być mniej liczna niż teraz, ale zawodowa, nowoczesna i lepiej wyposażona, czyli skuteczniejsza niż obecna".

Powrót obowiązkowej służby wojskowej?

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie dziennika "Rzeczpospolita" wynika, że przeciwko przywróceniu zasadniczej służby wojskowej jest 51,1 proc. respondentów, za – 37,7 proc., a nie ma zdania – 11,2 proc.

Gazeta podała, że negatywne opinie na temat odwieszenia poboru występują ponad politycznymi podziałami. Prezentują je zarówno nieuczestniczący w wyborach (56 proc.), jak i zwolennicy opozycji (50 proc.) oraz rządu (49 proc.).

Najczęściej poborowi sprzeciwiają się: kobiety (54 proc.), 30-latkowie (65 proc.), niemal w równym stopniu mieszkańcy dużych miast (59 proc.) i małych miejscowości (58 proc.), a także osoby z wyższym wykształceniem (60 proc.). Największą niechęć wobec tego rozwiązania wykazują osoby deklarujące poglądy centrowe (59 proc.) i te czerpiące wiadomości o sytuacji międzynarodowej przeważnie z mediów społecznościowych (57 proc.).

Polacy wskazali inne rozwiązanie

Jednocześnie okazuje się, że wśród Polaków jest wysoki poziom akceptacji dla udziału w szkoleniach wojskowych dla kobiet i mężczyzn.

Za wprowadzeniem obowiązkowych szkoleń jest aż 76,6 proc. ankietowanych, przeciwko – 17,6 proc., zaś nie ma zdania – 5,8 proc.

Zwolennikami szkoleń wojskowych są najczęściej: wyborcy partii tworzących koalicję rządzącą (85 proc.), mężczyźni (87 proc.), 40-latkowie (84 proc.), mieszkańcy małych miast (86 proc.), osoby z wykształceniem średnim (83 proc.) oraz osoby o poglądach lewicowych (83 proc.). Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI w dniach 10-11 lipca 2026 r. na grupie 1067 osób.

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