Polacy chcą powrotu do koszar? "Zaskakujący zwrot nastrojów"

"Czy jest pan/i za czy też przeciw przywróceniu w Polsce zasadniczej służby wojskowej?" – zapytali respondentów ankieterzy Opinia 24 w sondażu na zlecenie RMF FM. Rozgłośnia podkreśliła, że badanie "ujawnia zaskakujący zwrot nastrojów".

52 proc. Polaków popiera przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej, z czego 31 proc. "zdecydowanie", a 21 proc. "raczej". Przeciwnego zdania jest 30 proc. ankietowanych, w tym 17 proc. "raczej", zaś 13 proc. "zdecydowanie". 18 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Obowiązkowa służba wojskowa. Polacy wypowiedzieli się w sondażu

Największymi zwolennikami przywrócenia zasadniczej służby wojskowej są: mężczyźni (57 proc.), osoby w wieku 50-59 lat (61 proc.), osoby z wykształceniem zawodowym (59 proc.), wyborcy Prawa i Sprawiedliwości (73 proc.) oraz osoby głosujące na Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich (62 proc. w pierwszej turze, 60 proc. w drugiej).

Z kolei największy sprzeciw wobec przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej w Polsce wyrażają: osoby w wieku 25-29 lat (43 proc.), osoby z wyższym wykształceniem (39 proc.) oraz wyborcy Rafała Trzaskowskiego z drugiej tury wyborów prezydenckich (35 proc.).

Sondaż został przeprowadzony w dniach 2-4 lutego 2026 r. na reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej. Zastosowano metodę mixed-mode (CATI + CAWI), a wyniki prezentowane są w zaokrąglonych wartościach procentowych.

17 lat bez poboru do wojska

Pobór do wojska został zawieszony 1 stycznia 2010 r. Od tego czasu armia jest w pełni zawodowa. Ostatni pobór odbył się w 2008 r. Zwolnienie ostatnich poborowych miało miejsce w sierpniu 2009 r.

Decyzję o zniesieniu poboru podjął ówczesny rząd PO-PSL, na czele którego stał Donald Tusk. Premier tłumaczył wówczas, że "polska armia powinna być mniej liczna niż teraz, ale zawodowa, nowoczesna i lepiej wyposażona, czyli skuteczniejsza niż obecna".

