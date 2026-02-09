Pół miliona żołnierzy? Szef MON zapowiada ogromne zmiany w polskim wojsku

W poniedziałek wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział zmiany w systemie rezerw osobowych Wojska Polskiego. Szef MON przedstawił koncepcję stworzenia tzw. rezerwy wysokiej gotowości, czyli przeszkolonych rezerwistów, regularnie biorących udział w ćwiczeniach. Łącznie z wojskiem zawodowym, WOT i pozostałymi formami służby wojskowej ma to dać nawet 500 tys. żołnierzy gotowych do szybkiej mobilizacji.

Dobrowolna służba w rezerwie ma wiązać się z benefitami, takimi jak wynagrodzenie za ćwiczenia i dostęp do różnego rodzaju kursów oraz szkoleń, a także dać większą swobodę wyboru terminów i jednostki. Szef MON podkreślił, że zmiany w wojsku są nieuchronne przede wszystkim ze względów demograficznych.

Program powszechnych szkoleń

Kosiniak-Kamysz poinformował, że od 7 marca ruszy nowa edycja szkoleń dla cywilów "wGotowości". Pilotaż tego programu odbył się jesienią ubiegłego roku.

Ogólnopolski program "wGotowości", uruchomiony przez MON we współpracy ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego, to powszechne, dobrowolne szkolenia obronne dla wszystkich, którzy chcą zdobyć praktyczne umiejętności działania w sytuacjach kryzysowych – od pierwszej pomocy po cyberbezpieczeństwo. To pierwsza w Polsce tak szeroka inicjatywa skierowana do każdego pełnoletniego obywatela.

Wróci pobór do wojska?

– Zasadnicza służba wojskowa została zawieszona, a nie zlikwidowana. Stało się to na mocy ustawy z pierwszej dekady XXI wieku. Oznacza to, że w każdej chwili może zostać odwieszona. Na dzień dzisiejszy nie ma jednak takich planów ani w Ministerstwie Obrony Narodowej, ani w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego – podkreślił na poniedziałkowej konferencji Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Oczywiście ta dyskusja trwa. Toczy się wśród cywilów, wojskowych, ekspertów, a także wśród obywateli różnych państw, zwłaszcza w naszej części świata. My natomiast przyjęliśmy strategię powszechnych, dobrowolnych szkoleń obronnych. Ich celem jest dotarcie do jak najszerszego grona obywateli i wyłonienie jak największej liczby osób realnie zainteresowanych służbą wojskową. Kluczowe są dla nas zmiany w systemie rezerw – wskazał. W Polsce pobór do wojska został zawieszony 1 stycznia 2010 r.

