Rusza kwalifikacja. Kto dostanie wezwanie od wojska?

W tym roku kwalifikacja obejmuje mężczyzn urodzonych w 2007 roku, ale także inne grupy osób. Oprócz mężczyzn kończących 19 lat, kwalifikacji podlegają także kobiety urodzone w latach 1999-2007, posiadające wykształcenie uznawane za przydatne w wojsku, m.in. medyczne, psychologiczne lub weterynaryjne. Informację o obowiązku stawienia się przed komisją mogą otrzymać również studentki oraz absolwentki uczelni wyższych, które w 2026 roku ukończą 19 lat.

Dodatkowo, wezwanie dostaną mężczyźni z roczników 2002-2006, którzy dotąd nie otrzymali kategorii zdolności do służby, a także ci, którzy na poprzednich kwalifikacjach zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby wojskowej. W ramach kwalifikacji wojskowej, mogą się zgłosić również ochotnicy do służby wojskowej, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat, w tym kobiety, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat.

Do kiedy potrwa kwalifikacja?

Udział w kwalifikacji wojskowej jest obowiązkiem, a zlekceważenie wezwania może wiązać się z karą finansową – grzywną do 5 tysięcy złotych lub karą ograniczenia wolności. W tym roku kwalifikacja wojskowa potrwa do 30 kwietnia. Zgodnie z danymi Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji obejmie ok. 230 tys. osób, które stawią się przed 392 powiatowymi komisjami.

Przeprowadzenie kwalifikacji każdego roku obwieszcza wojewoda, natomiast wezwania do stawienia się przed komisją wojskową rozsyłane są przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem, że nie jest to powołanie do wojska. – Kwalifikacja wojskowa nie jest powołaniem do służby wojskowej. Jest wyłącznie sprawdzeniem tego, czy ewentualnie możemy ubiegać się o to, by stać się żołnierzem Wojska Polskiego – wyjaśnia.