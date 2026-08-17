Izraelski minister wzywa do ludobójstwa. "30-40 osób każdej nocy"

Ben Gwir mówił o tym w nagranym podcaście prowadzonym przez Roma Braslavskiego, byłego zakładnika przetrzymywanego w Gazie.

– Uważam, że w Gazie powinno się przeprowadzać ukierunkowane zabójstwa, eliminując 30-40 osób każdej nocy – powiedział izraelski minister. Jak dodał, nie powinno chodzić wyłącznie o osoby stanowiące bezpośrednie zagrożenie. Stwierdził również, że w Gazie są ludzie, którzy "nie zasługują na życie" i "nie są nawet ludźmi".

Polityk zaznaczył, że nie zgadza się z obecnym podejściem premiera Netanjahu. Według Ben Gwira Izrael powinien zwiększyć skalę operacji w Strefie Gazie, a także przejąć kontrolę nad całym terytorium.

Opowiedział się również za odbudową izraelskich osiedli w Strefie, nie tylko w miejscu dawnych osiedli Gusz Katif, oraz za "jak największą emigracją" Palestyńczyków. Wobec osób uznawanych przez niego za terrorystów postulował natomiast zabijanie ich "jednego po drugim".

Ben Gwir wzywa do zabijania Palestyńczyków. "30-40 osób każdej nocy"

Słowa Ben Gwira padły w czasie trwających wysiłków na rzecz zawieszenia broni w Strefie Gazy. Netanjahu sprzeciwia się wycofaniu izraelskich sił zbrojnych z palestyńskiego terytorium przed całkowitym rozbrojeniem Hamasu, podczas gdy proponowane porozumienie zakłada m.in. stopniowe złożenie broni przez tę organizację i ograniczenie izraelskich działań wojskowych.

Ben Gwir, lider skrajnie prawicowej partii Żydowska Siła, należy do najbardziej radykalnych członków izraelskiego rządu. Jego wypowiedzi dotyczące wojny w Gazie już wcześniej wielokrotnie wywoływały powszechne oburzenie.

Ostatnio głośno było o nim w maju, po publikacji nagrania, na którym szydził z zatrzymanych przez izraelskie służby aktywistów Globalnej Flotylli Sumud, próbujących dostarczyć do Gazy pomoc humanitarną.

Polska w odpowiedzi na bulwersujące zachowanie Ben Gwira nałożyła na niego pięcioletni zakaz wjazdu na terytorium RP.

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