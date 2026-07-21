Jest najnowszy sondaż partyjny. Uwzględniono Rozwój Plus Morawieckiego

Pracownia Opinia24 przygotowała dla "Faktów" TVN i TVN24 dwa sondaże. W pierwszym wariancie Prawo i Sprawiedliwość startuje w wyborach parlamentarnych w obecnej formie.

Wówczas pierwsze miejsce, z poparciem na poziomie 31,6 proc., zajmuje Koalicja Obywatelska (wzrost o 0,3 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania). Na drugim miejscu, z wynikiem 23 proc., plasuje się PiS (wzrost o 0,2 pkt proc.). Podium zamyka Konfederacja, która może liczyć na 12,3 proc. głosów (spadek o 1,1 pkt proc.). Dalej są Konfederacja Korony Polskiej (9,6 proc., wzrost o 1,6 pkt proc.) oraz Lewica (6,8 proc., spadek o 2,4 pkt proc.).

Poza parlamentem znalazłyby się: partia Razem (4,4 proc., wzrost o 1,4 pkt proc.), PSL (2,7 proc., wzrost o 1,1 pkt proc.) oraz Polska 2050 (1,4 proc., spadek o 0,3 pkt proc.). Ponadto 3,2 proc. respondentów deklaruje, że nie wie, na kogo oddałoby głos (spadek o 4,9 pkt proc.). Opcję "inna partia" wybrało 2,5 proc. ankietowanych (wzrost o 1,6 pkt proc.). Również 2,5 proc. odmówiło odpowiedzi.

Tak wyglądałby Sejm po rozłamie w PiS. Nowy sondaż

Jak rozłożyłoby się poparcie w przypadku rozłamu w PiS? Pierwsze miejsce utrzymałaby Koalicja Obywatelska z poparciem 30,9 proc. (spadek o 0,4 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem). PiS zdobyłoby 17,7 proc. głosów, czyli o ponad 5 punktów procentowych mniej niż w przypadku startu w wyborach z frakcją Morawieckiego, a także o 5,1 pkt proc. mniej niż w ostatnim badaniu.

Na Konfederację swój głos oddałoby 12,9 proc. respondentów (spadek o 0,5 pkt proc.), natomiast na Konfederację Korony Polskiej – 9,6 proc. (wzrost o 1,6 pkt proc.). Lewica mogłaby liczyć w tym scenariuszu na 7,1 proc. poparcia (spadek o 2,1 pkt proc.). W Sejmie znalazłby się także Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, zdobywając 6,2 proc. głosów.

Progu wyborczego nie przekroczyłyby trzy partie: Razem (4,5 proc., wzrost o 1,5 pkt proc.), PSL (3,3 proc., wzrost o 1,7 pkt proc.) oraz Polska 2050 (0,6 proc., spadek o 1,1 pkt proc.). 3,1 proc. pytanych odpowiedziało, że nie wie, na kogo oddałoby głos (spadek o 5 pkt proc.). 1,8 proc. wybrało opcję "inna partia" (spadek o 0,9 pkt proc.), a 2,3 proc. odmówiło odpowiedzi.

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