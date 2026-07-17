Tylu posłów może odejść z PiS. "Trzeba się z tym liczyć"

W środę władze Prawa i Sprawiedliwości przyjęły uchwałę zobowiązującą członków partii do "bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prawa, których statutowym lub faktycznym celem jest prowadzenie działalności o charakterze politycznym".

Uchwała dotyczy m.in. stowarzyszeń "Rozwój Plus" oraz "Po Pierwsze Polska". Członkowie tych organizacji mają siedem dni (licząc od 16 lipca) na złożenie deklaracji o wystąpieniu z nich.

PiS może opuścić nawet kilkudziesięciu posłów

W rozmowie z rozgłośnią RMF FM rzecznik PiS Rafał Bochenek podkreślił, że nie widzi "żadnej wartości dodanej", która wynika z działalności stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Jego zdaniem, "Rozwój Plus" szkodzi Prawu i Sprawiedliwość, "podważając i podkopując" poparcie ugrupowania.

– Naczelną zasadą, która nam wszystkim powinna przyświecać, jest jedność środowiska Prawa i Sprawiedliwości, a nie jakieś dodatkowe podziały. Jeżeli ktoś widzi swoją przyszłość w innej organizacji, to jest jego wybór. (...) Jest termin. Każdy ma czas, żeby się odnieść i złożyć stosowne oświadczenie. A jeżeli tego nie zrobi, to jest automatycznie poza partią – podkreślił Bochenek.

Krzysztof Szczucki, poseł PiS i jednocześnie członek stowarzyszenia Morawieckiego, stwierdził, że "trzeba się liczyć" z wyrzuceniem z PiS. – Uważamy jednak, że to byłoby destrukcyjne dla Prawa i Sprawiedliwości. My nie chcemy tej partii opuszczać. (...) Nie sądzę, żeby pan prezes Jarosław Kaczyński chciał doprowadzić do tego, żeby jego klub stracił tylu posłów – powiedział.

– My na pewno tych oświadczeń, których się od nas oczekuje, nie podpiszemy i nie złożymy. Takich posłów i senatorów łącznie jest około kilkudziesięciu. Myślę, że powyżej 40 – wskazał Szczucki.

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