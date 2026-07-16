Morawiecki kontra Kaczyński. "Powiedział, że powinien oddać władzę"

Władze Prawa i Sprawiedliwości zdecydowały, że "członkowie PiS, niezależnie od pełnionych funkcji, są zobowiązani do bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prawa, których statutowym lub faktycznym celem jest prowadzenie działalności o charakterze politycznym". Dotyczy to również stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego oraz Jacka Sasina. Ten drugi podporządkował się decyzji kierownictwa partii. "Moja deklaracja jest jasna: chcę pozostać w PiS, chcę rozwijać stowarzyszenie Rozwój Plus" – oświadczył z kolei Morawiecki.

Parlamentarzyści PiS muszą podjąć decyzję. Poczynając od 16 lipca, mają siedem dni na wypełnienie specjalnego oświadczenia.

Kulisy burzy w PiS-ie

– Miały być dwa płuca, a tu nagle zwrot o 180 stopni – skomentował w rozmowie z Onetem stronnik Mateusza Morawieckiego. – Żałosny spektakl. Sasin znów nagadał prezesowi głupot – stwierdził.

– W jednej z rozmów Mateusz powiedział, że prezes Kaczyński powinien oddać władzę. Przyznacie, że to mało mądre – powiedział inny rozmówca portalu z PiS. – Tak to jest, gdy ambicje biorą górę nad zdrowym rozsądkiem – ocenił parlamentarzysta.

Oficjalnie Kaczyński twierdzi, że działające przy PiS stowarzyszenia mogą się przyczynić do odebrania partii subwencji z budżetu państwa. – Jak rozliczyć spotkanie, w którym biorą udział członkowie naszej partii, a finansowane jest z pieniędzy stowarzyszenia? To trudne – tłumaczył skarbnik PiS Henryk Kowalczyk, cytowany przez Onet. Portal zwrócił uwagę, że przy wielu partiach działają stowarzyszenia, a sam Kaczyński w przeszłości chciał stworzyć stowarzyszenie Biało-Czerwoni.

Morawiecki straci funkcję?

Według doniesień Onetu, w środę grupa europosłów PiS niechętna Mateuszowi Morawieckiemu zażądała usunięcia byłego premiera z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR). Stanowisko to pełni od stycznia 2025 r.

Inicjatorką tej inicjatywy miała być była minister edukacji, a obecnie eurodeputowana Anna Zalewska.

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