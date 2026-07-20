"Robiłem, ale się nie cieszyłem". Sasin o swoim stowarzyszeniu

Władze PiS nakazały w środę działaczom partii wystąpienie ze stowarzyszeń – jak mówił Rafał Bochenek – "prowadzących działalność polityczną", w tym ze stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Sasin podporządkował się decyzji władz Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast Morawiecki stwierdził, że nie zamierza rezygnować ze stowarzyszenia Rozwój Plus, ale jednocześnie nie chce opuszczać PiS.

Do 23 lipca parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości mają czas na złożenie specjalnej deklaracji o braku przynależności do stowarzyszeń. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej, do piątku zrobiło to ok. 130 osób.

Sasin: Zakładałem stowarzyszenie z niechęcią

– Nikt nikogo nie wyrzuca ani nikt nikogo nie wypycha. Dla każdego jest miejsce w Prawie i Sprawiedliwości. Chcielibyśmy, abyśmy wszyscy pracowali pod jednym sztandarem – skomentował w programie "Jeden na jeden" w TVN24 Jacek Sasin. – Piłka jest po stronie pana premiera Morawieckiego i jego ludzi. To dzisiaj jest ich wybór – dodał.

Poseł PiS został zapytany, czy ostatnie wydarzenia świadczą o tym, że Jarosław Kaczyński nie panuje nad sytuacją w PiS-ie. – Dementuję całkowicie, że jest jakaś niemoc naszego lidera – odparł, przekonując, że Kaczyński próbuje zachować jedność w obozie Prawa i Sprawiedliwości.

Sasin był również pytany o to, czy Mateusz Morawiecki buduje tak naprawdę swoje ugrupowanie polityczne, a nie stowarzyszenie. – Myślę, że to jest oczywiste dla każdego, kto obserwuje, jak wygląda dzisiaj scena polityczna po prawej stronie. Ja oceniam czyny, a nie słowa – podkreślił.

Były minister aktywów państwowych stwierdził, że sam zakładał swoje stowarzyszenie – "Po Pierwsze Polska" – "z niechęcią". – Cytując klasyka, robiłem, ale się nie cieszyłem – oznajmił. Zaznaczył, że ewentualne odejście Morawieckiego nie będzie oznaczało rozpadu Prawa i Sprawiedliwości. – PiS funkcjonowało, było i wygrywało wybory również wtedy, kiedy nie było z nami pana premiera Mateusza Morawieckiego – powiedział.

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