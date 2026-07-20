Będzie kolejne spotkanie Kaczyńskiego z Morawieckim? Rzecznik PiS zabrał głos

Władze PiS nakazały w środę działaczom partii wystąpienie ze stowarzyszeń – jak mówił Rafał Bochenek – "prowadzących działalność polityczną", w tym ze stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Sasin podporządkował się decyzji władz Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast Morawiecki stwierdził, że nie zamierza rezygnować ze stowarzyszenia Rozwój Plus, ale jednocześnie nie chce opuszczać PiS.

Do 23 lipca parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości mają czas na złożenie specjalnej deklaracji o braku przynależności do stowarzyszeń. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej, do piątku zrobiło to ok. 130 osób.

Będzie kolejne spotkanie Kaczyński-Morawiecki?

W piątek doszło do spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Rozmowy nie przyniosły jednak przełomu. "To była spokojna rozmowa, choć nie doprowadziła ona do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej" – poinformował rzecznik PiS za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy na jedności obozu politycznego, który zawsze był wielonurtowy, ale w ramach struktur partii – nigdy obok i nie w kontrze do nich. Decyzja Prezydium Komitetu Politycznego z dnia 15 lipca br. obowiązuje i wciąż jest aktualna. Do czwartku parlamentarzyści, którzy chcą pracować w partii i budować dobrą przyszłość naszej Ojczyzny, mają czas na złożenie stosownych oświadczeń. Każdy decyduje samodzielnie, bez przymusu. O jedności nie wystarczy mówić – trzeba ją realizować. Dla Polski" – wskazał.

Rafał Bochenek był dopytywany w niedzielę przez PAP o kolejne spotkanie obu polityków. Poseł Prawa i Sprawiedliwości odparł, że nie jest ono wykluczone, choć "nie jest zaplanowane". "Na ten moment nie ma takiego spotkania w kalendarzu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego" – poinformował Bochenek.

Wcześniej związany z Morawieckim europoseł Piotr Müller został zapytany na antenie wPolsce24, czy jest planowane kolejne spotkanie Kaczyński-Morawiecki. – Mam nadzieję. Z tego, co wiem, ma się odbyć, ale nie jest konkretnie umówione – odpowiedział.

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