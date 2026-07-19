Kaczyński spotkał się z Morawieckim. Media ujawniają kulisy

W piątek Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim.

Kaczyński spotkał się z Morawieckim. Media ujawniły kulisy

Portal Onet.pl informuje, że podczas spotkania "Kaczyński był bardzo negatywnie nastawiony do stowarzyszenia »Rozwój Plus«, ale także uprzedzony do samego Morawieckiego".

"Miał przygotowane streszczenia ostatnich wywiadów, w których Morawiecki krytykował linię polityczną PiS, broniąc dorobku swych rządów, od których dziś PiS się odcina. Kaczyński rozliczał Morawieckiego z tych słów" – czytamy.

Według serwisu prezes PiS i były premier nie doszli do porozumienia. Jarosław Kaczyński nadal żądał likwidacji stowarzyszenia "Rozwój Plus", bo – jak czytamy – "chce, żeby Morawiecki mu się podporządkował". "Morawiecki przekonywał, że jest lojalny i chce zostać w PiS, ale nie zgadza się na likwidację stowarzyszenia, przekonując, że partia musi mieć różne oferty dla prawicowych wyborców – przy okazji znów skrytykował drastyczną zmianę linii politycznej PiS w kierunku Korony Brauna oraz Konfederacji Mentzena i Bosaka" – donosi Onet.pl.

Na spotkaniu z Mateuszem Morawieckim Jarosław Kaczyński miał użyć jeszcze jednego argumentu – tego samego, który wykorzystał podczas środowego prezydium komitetu politycznego PiS. "Otóż, żeby zamknąć usta nielicznym członkom PKP związanym z Morawieckim, prezes zaprezentował opinie, wedle których działalność stowarzyszenia "Rozwój Plus" może doprowadzić do odebrania PiS subwencji z budżetu państwa" – wskazuje serwis.

Ultimatum w PiS. Albo partia, albo stowarzyszenie

Władze PiS nakazały w środę działaczom partii wystąpienie ze stowarzyszeń – jak mówił Rafał Bochenek – "prowadzących działalność polityczną", w tym ze stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Jacek Sasin podporządkował się decyzji władz partii. Mateusz Morawiecki stwierdził zaś, że budowa wielkiej Polski jest i pozostanie celem stowarzyszenia Rozwój Plus.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał w środę, że "członkowie PiS nie powinni również uczestniczyć w pracach, spotkaniach, wydarzeniach lub projektach realizowanych przez takie organizacje, chyba że są to organizacje, które działają za zgodą władz partii".

– Zgodnie z decyzją kierownictwa PiS, członkowie PiS którzy należą do takich organizacji, powinni natychmiast powstrzymać się od działalności w tych organizacjach i wystąpić z tych organizacji w ciągu siedmiu dni – poinformował.

Spotkanie Kaczyński – Morawiecki

Po spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego w piątek, rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował na platformie X, że "to była spokojna rozmowa, choć nie doprowadziła ona do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej".

"Panu prezesowi zależy na jedności obozu politycznego, który zawsze był wielonurtowy, ale w ramach struktur partii – nigdy obok i nie w kontrze do nich. Decyzja Prezydium Komitetu Politycznego z dnia 15 lipca br. obowiązuje i wciąż jest aktualna. Do czwartku parlamentarzyści, którzy chcą pracować w partii i budować dobrą przyszłość naszej Ojczyzny, mają czas na złożenie stosownych oświadczeń. Każdy decyduje samodzielnie, bez przymusu. O jedności nie wystarczy mówić – trzeba ją realizować" – dodał Rafał Bochenek.

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