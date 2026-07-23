Oto plan Tuska. Senator ujawnia

W nowym sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski Polaków zapytano: "Jak Pana/Pani zdaniem rząd radzi sobie z aferami w ochronie zdrowia?".

Łącznie 77 proc. ankietowanych ocenia działania rządu negatywnie. Odpowiedź "zdecydowanie źle" wskazało 48 proc. badanych. 29 proc. ankietowanych uważa, że gabinet radzi sobie z problemami w ochronie zdrowia "raczej źle".

Schetyna: Wejdziemy w ten korytarz

Wszystko wskazuje na to, że rząd Donalda Tuska podejmie próbę kontrofensywy, by odwrócić negatywny dla obozu władzy trend. Kulisy działań ujawnił w czwartek na antenie Radia Zet senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Jak przekazał, możliwe jest zielone światło premiera dla podniesienia kwoty wolnej od podatku. – Wydaje się tak, że to jest ustalenie koalicyjne i wchodzimy w ten korytarz finansowy – powiedział szef rządu.

– Tak, że wejdziemy w ten korytarz podejmowania decyzji i że rzeczywiście przed końcem, przed końcem tej kadencji zrealizujemy to zobowiązanie. Wejdziemy w ten korytarz – zaznaczył Schetyna.

Polityk podkreślił, że pieniądze "muszą być w budżecie przyszłego roku i dlatego trzeba bardzo dobrze to opisać. Nie wiem, czy od razu zdarzy się tak, że będziemy mogli całość zrealizować, ale rozpisać to na następne kroki na pewno tak".

– Pamiętam to i to jest zobowiązanie nasze wyborcze – zaznaczył parlamentarzysta. – Nie wygramy wyborów tak, jakbyśmy chcieli w przyszłym roku, jeżeli nie będziemy realizować tak bardzo spektakularnych zobowiązań, obietnic wyborczych jak ta – dodał.

Jak powiedział Schetyna, "my musimy podjąć takie zobowiązania, ale to wynika z ustaleń koalicyjnych".

– Mówię o realizacji zobowiązania. Nie musi to być od razu 60 tysięcy, tylko być może wydaje mi się, że w związku ze sytuacją budżetową będzie to rozpisane na kilka kroków – tłumaczył.

Jedna lista z PSL?

Senator KO został również zapytany o możliwość stworzenia wspólnej listy z PSL.

– Te rozmowy trwają. Proszę zobaczyć, że jest część wyborców, którzy nie będą głosować na Koalicję Obywatelską. Warto zrobić, żeby głosowali na obóz demokratyczny. Tusk z Kosiniakiem rozmawiają o scenariuszach – powiedział Grzegorz Schetyna. – Ja myślę, że oni w PSL budują coś na kształt Trzeciej Drogi, co im się udało razem z Szymonem Hołownią. I chcą takiej podobnej konstrukcji – dodał.

Zdaniem Schetyny, ludowcy szukają partnerów, z którymi będą mogli stworzyć koalicję. – Bo to dało nam zwycięstwo trzy lata temu. Jest absolutnie kluczowe i krytyczne dla całego obozu demokratycznego – zwrócił uwagę polityk.

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