Fatalne nastroje wśród Polaków. Sondaż mówi wszystko

Nastroje społeczne Polaków wyraźnie kierują się ku pesymistycznym scenariuszom. Jak wskazuje CBOS, pogorszeniu uległy zwłaszcza oceny sytuacji politycznej i prognozy poziomu życia respondentów.

Polacy źle oceniają obecną sytuację

Aż 51 proc. respondentów negatywnie ocenia sytuację polityczną w kraju. To wzrost o 10 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badanie. To najgorszy wynik od przejęcia władzy przez Donalda Tuska w 2023 roku.

Odsetek osób dobrze oceniających sytuację gospodarczą w Polsce spadł do 34 proc. W czerwcu było to 37 proc. Wciąż jednak większość stanowią ci, którzy oceniają ją jako dobrą.

Jak podaje CBOS w komunikacie z badań, zadowolenie z poziomu życia swojej rodziny wyraża 63 proc.. ankietowanych (spadek o 3 pkt proc.), a tylko nieliczni (5 proc.) deklarują, że im i ich rodzinom żyje się źle. Jeżeli chodzi o warunki materialne gospodarstw domowych, to blisko dwie trzecie badanych (64 proc., o 4 pkt proc. mniej niż poprzednio) określa je jako dobre, a 5 proc. (o 2 pkt proc. więcej niż miesiąc temu) jako złe.

Znacznie, bo aż o 6 pkt proc. wzrósł odsetek osób, które spodziewają się, iż w najbliższych miesiącach dojdzie do pogorszenia jakości ich życia. Obecnie jest to 16 proc. badanych. Jednocześnie 19 proc. ankietowanych uważa, że wkrótce jakość ich życia ulegnie polepszeniu.

Polacy źle o rządzie Tuska

Wcześniej CBOS opublikował wyniki badania dotyczące oceny rządu Donalda Tuska. Według pracowni, w lipcu aż 41 proc. respondentów deklarowało, że są przeciwnikami rządu. Tylko 29 proc. wskazało, że są jego zwolennikami. 21 proc. badanych określiło swój stosunek jako obojętny. Tylko 2 proc. respondentów nie potrafiło wskazać swojego stosunku do rządu.

Ostatnio tak złe wyniki rządu Tuska można było zaobserwować w lipcu ubiegłego roku. Warto wskazać, że odsetek negatywnych ocen rośnie już kwietnia. Także od tego miesiąca zmniejszyła się liczba osób popierających obecną władzę.

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