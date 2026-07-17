Polacy ocenili rząd Tuska. Tak fatalnych wyników nie było od roku

Według CBOS, w lipcu aż 41 proc. respondentów deklarowało, że są przeciwnikami rządu. Tylko 29 proc. wskazało, że są jego zwolennikami. 21 proc. badanych określiło swój stosunek jako obojętny. Tylko 2 proc. respondentów nie potrafiło wskazać swojego stosunku do rządu.

Ostatnio tak złe wyniki rządu Tuska można było zaobserwować w lipcu ubiegłego roku. Warto wskazać, że odsetek negatywnych ocen rośnie już kwietnia. Także od tego miesiąca zmniejszyła się liczba osób popierających obecną władzę.

Gdzie rząd ma najwięcej przeciwników

Dzień wcześniej CBOS opublikował sondaż pokazujący stosunek wobec obecnego rządu w ujęciu terytorialnym w pierwszej połowie 2026 roku.

Największy odsetek przeciwników rządu odnotowano w województwie podkarpackim – 52 proc. (przy 17 proc. zwolenników). W województwie lubelskim przeciwnicy obecnej władzy stanowili 49 proc., podczas gdy zwolennicy – 19 proc. W województwie świętokrzyskim było to odpowiednio 47 proc. i 22 proc.

Najwyższe poparcie dla rządu deklarowali mieszkańcy województwa pomorskiego – 42 proc. Silną pozycję obóz rządzący ma także w województwach: kujawsko-pomorskim – 40 proc., mazowieckim – 39 proc., dolnośląskim – 38 proc. oraz śląskim – 37 proc. Jednocześnie we wszystkich tych regionach odsetek przeciwników rządu wynosił od 35 proc. do 42 proc.

Najwyższy poziom obojętności wobec rządu odnotowano w województwie lubuskim – 39 proc. Wysoki odsetek obojętnych zanotowano także w województwach opolskim (30 proc.) oraz warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim (po 27 proc.).

"Podział na Polskę Wschodnią i Zachodnią nie wyczerpuje opisu zróżnicowania postaw społecznych. Południowo-wschodnia część kraju wyróżnia się wysokim poziomem politycznego zaangażowania, wyrazistymi poglądami i krytycyzmem wobec rządu, podczas gdy część regionów północno-zachodnich charakteryzuje się większym dystansem i polityczną obojętnością" – wskazał CBOS.

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