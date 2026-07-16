Gdzie jest najwięcej zwolenników, a gdzie przeciwników rządu? Podział jest wyraźny

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) zaprezentowało stosunek wobec obecnego rządu w ujęciu terytorialnym w pierwszej połowie 2026 roku.

Najnowszy sondaż pokazał, że więcej jest przeciwników rządu (41 proc.) niż jego zwolenników (33 proc.). 22 proc. respondentów pozostaje obojętnych, a 3 proc. badanych nie potrafi się jednoznacznie określić.

Przeciwnicy i zwolennicy rządu

Największy odsetek przeciwników rządu odnotowano w województwie podkarpackim – 52 proc. (przy 17 proc. zwolenników). W województwie lubelskim przeciwnicy obecnej władzy stanowili 49 proc., podczas gdy zwolennicy – 19 proc. W województwie świętokrzyskim było to odpowiednio 47 proc. i 22 proc.

Najwyższe poparcie dla rządu deklarowali mieszkańcy województwa pomorskiego – 42 proc. Silną pozycję obóz rządzący ma także w województwach: kujawsko-pomorskim – 40 proc., mazowieckim – 39 proc., dolnośląskim – 38 proc. oraz śląskim – 37 proc. Jednocześnie we wszystkich tych regionach odsetek przeciwników rządu wynosił od 35 proc. do 42 proc.

Najwyższy poziom obojętności wobec rządu odnotowano w województwie lubuskim – 39 proc. Wysoki odsetek obojętnych zanotowano także w województwach opolskim (30 proc.) oraz warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim (po 27 proc.).

"Podział na Polskę Wschodnią i Zachodnią nie wyczerpuje opisu zróżnicowania postaw społecznych. Południowo-wschodnia część kraju wyróżnia się wysokim poziomem politycznego zaangażowania, wyrazistymi poglądami i krytycyzmem wobec rządu, podczas gdy część regionów północno-zachodnich charakteryzuje się większym dystansem i polityczną obojętnością" – wskazał CBOS.

Jak wynika z innego sondażu, 47 proc. Polaków uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku, a 31 proc. oceniło ją pozytywnie. Zaprezentowane wyniki pochodzą z zagregowanych danych z badań "Aktualne problemy i wydarzenia", realizowanych od stycznia do czerwca 2026 roku. Analizą objęto grupę 5863 respondentów.

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