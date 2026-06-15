Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Nocne komunikaty polskiego wojska

Po godz. 1:00 w nocy z niedzieli na poniedziałek Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że w związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Jak wówczas wskazano, zgodnie z obowiązującymi procedurami, Dowództwo Operacyjne RSZ uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Operowanie rozpoczęły myśliwce, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości.

Działania te miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Dowództwo Operacyjne RSZ zapewniło, że monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.

"Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej"

W kolejnym komunikacie, opublikowanym na platformie X o godz. 4:45, poinformowano o zakończeniu operowania wojskowego lotnictwa. "Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Informujemy, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej RP" – podano.

"Dziękujemy za wsparcie NATO, NATO Air Command oraz Siłom Powietrznym Francji, których samoloty pomagały dziś zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie. Podziękowania kierujemy także do Holenderskich Sił Zbrojnych za wsparcie systemami obrony powietrznej" – czytamy.

"Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej" – podkreśliło Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

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