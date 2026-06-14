"Do Rzeczy" nr 25: Zapaść Kościoła w Polsce. Dlaczego tak szybko ubywa wiernych i kapłańskich powołań?

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Propozycje minister kultury oznaczają, że do kategorii "artystów" i na specjalne prawa załapie się zarówno wybitna skrzypaczka, grająca muzykę dawną, jak i "twórca performatywny", którego "dzieło" polega na publicznym nasikaniu w czterech kątach sali wystawowej w muzeum Rafała Trzaskowskiego – stwierdza Łukasz Warzecha w tekście "Dobra sztuka sama się nie obroni".

– "Ojczyzna" Pawła Pawlikowskiego – nagroda za reżyserię w Cannes. No i co z tego? Efektowny formalnie film jest pusty w środku – ocenia Piotr Gociek w artykule "Artystyczny kicz Pawlikowskiego".

– W obliczu załamania się wielu frontów lub poczucia porzucenia przez USA Izrael mógłby przeprowadzić detonację nuklearną na dużej wysokości lub uderzenie demonstracyjne, by zmusić społeczność międzynarodową i Donalda Trumpa do interwencji na Bliskim Wschodzie – alarmuje Michał Krupa w tekście "Netanjahu w pułapce".

– Pionierska monografia "Solidarność na ekranie. Wizerunki fabularne", autorstwa Arkadiusza Bileckiego i Krzysztofa Kornackiego, wnikliwie omawia filmy poświęcone wielkiemu ruchowi społecznemu, który w sierpniu 1980 r. narodził się w Gdańsku – zauważa Tomasz Zbigniew Zapert w tekście "Panna «S» w oku kamery".

– Zełenski buduje obraz wroga w postaci Polski – mówi Zbigniew Parafianowicz, dziennikarz Wirtualnej Polski, autor książki "Kłopot z Zełenskim" w rozmowie z Maciejem Pieczyńskim.

W najnowszym numerze również Rafał A. Ziemkiewicz rozważa, czy prezydent Karol Nawrocki zbuduje własną siłę polityczną.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od 15 czerwca 2026 r.

Do Rzeczy S.A. (wcześniej Orle Pióro S.A.) to konserwatywno-liberalny wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia Do Rzeczy", który od ponad dekady dostarcza czytelnikom rzetelne i niezależne treści publicystyczne, kontynuując tradycję wolnościowego i krytycznego dziennikarstwa. Publikacje te promują wartości konserwatywne, wolnorynkowe i patriotyczne, stanowiąc alternatywę dla mediów progresywnych.

Spółka konsekwentnie rozwija swoją ofertę publicystyczną i cyfrową, umacniając pozycję wiodącego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce. Debiut na rynku NewConnect 28 kwietnia 2026 roku otworzył nowe możliwości rozwoju, obejmujące ekspansję w obszarze mediów cyfrowych, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz dywersyfikację źródeł przychodów, co wzmocni jej stabilność i niezależność finansową.

Strategiczne cele spółki obejmują również rozwój telewizji internetowej, produkcję nowych formatów wideo i podcastów, intensyfikację działań na platformach społecznościowych oraz serwisach VOD. W planach jest także uruchomienie nowoczesnej platformy e-commerce, która umożliwi dystrybucję treści cyfrowych, produktów premium oraz wybranych instrumentów finansowych.

Dzięki tym działaniom Do Rzeczy S.A. dąży do dalszego umocnienia swojej pozycji jako najważniejszego medium konserwatywno-liberalnego w Polsce, zapewniając jednocześnie nowe możliwości rozwoju i zwiększenie niezależności finansowej.