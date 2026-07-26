Obywatel nadrzeczywistości

Był także człowiekiem wielu pasji, bo chyba w równym stopniu co malarstwem interesował się lotnictwem czy filmem, brał udział w rajdach samochodowych, amatorsko też muzykował, a jako miłośnik pięknych kobiet (choć kochający mąż swojej żony) jurorował pierwszym konkursom Miss Polonia. Zauroczony Kazimierzem założył towarzystwo przyjaciół tego miasta, w którym zbudował wspaniały dom. A polską sztukę propagował na ekspozycjach we Włoszech, Francji, w Stanach Zjednoczonych, na Łotwie, a zdarzyło się, że i w ZSRS.