Tyle ustaw zawetował Nawrocki. Kancelaria Prezydenta tłumaczy dlaczego

Kancelaria Prezydenta RP opublikowała w piątek na platformie X nagranie dotyczące wet prezydenta Karola Nawrockiego.

– Weto prezydenta nie kończy procesu legislacyjnego, ono go poprawia. Weto jest sygnałem. Ta ustawa wymaga poprawy. To narzędzie korekty, a nie destrukcji. Głos niezależnego ośrodka, który mówi jasno. Trzeba usunąć błędy i ograniczyć ryzyka – mówi lektor na nagraniu.

Prezydent Nawrocki zawetował dotychczas 31 ustaw

Przypomniano, że dotychczas prezydent 31 razy skorzystał z prawa weta.

– Jeśli jednak zawetowane ustawy wracają poprawione i spełniają standard dobrego prawa, prezydent Karol Nawrocki je podpisuje. Tak było już wielokrotnie – wskazuje lektor.

Na nagraniu przypomniano, że "po wecie wobec tzw. ustawy ukraińskiej, wróciły przepisy likwidujące przywileje obywateli Ukrainy".

– Po wecie wobec ustawy o ruchu drogowym poprawiony akt został podpisany. Po wecie wobec tzw. ustawy wiatrakowej wycofany został pomysł masowych farm wiatrowych pod domami Polaków. Podobnie było z kolejną ustawą, czyli ustawą o naszych zapasach strategicznych. Na początku prezydent Nawrocki zawetował ustawę, która zagrażała przeniesieniem utrzymywania strategicznych zapasów surowców poza nasz kraj. Rząd posłuchał tych wątpliwości i przygotował nowy projekt, ostatecznie przez prezydenta podpisany. Po poprawkach podpis prezydenta uzyskała też ustawa o środkach ochrony roślin. Rząd przygotował początkowo bardzo zły, biurokratyzowany system obciążający rolników. To pokazuje jasno, prezydent nie jest notariuszem ustaw. Jest realnym uczestnikiem procesu legislacyjnego i doprowadza do tego, że ostatecznie obywatele otrzymują lepsze prawo – tłumaczy lektor.

Podkreśla, że "najnowszym tego przykładem jest ustawa dotycząca jakości wody".

– Pod koniec ubiegłego roku prezydent zawetował przepisy, które były nadregulacją i groziły wzrostem kosztów dla mieszkańców oraz samorządów. Ta ustawa zgodnie z propozycjami prezydenta wraca w poprawionej formie i zostaje podpisana. Weto prezydenta spełniło funkcję bezpiecznika systemowego – wyjaśnia.

Dlaczego Nawrocki stosuje prawo weta?

Na nagraniu zwrócono uwagę, że "na tym właśnie polega istota weta".

– Nie chodzi o zatrzymywanie państwa. Chodzi o zatrzymywanie złego prawa. Nie chodzi o spór dla samego sporu. Chodzi o odpowiedzialność za skutki ustaw. Nie chodzi o politykę. Chodzi o obywateli – podkreślono.

