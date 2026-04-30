Premier: Oba weta są skandaliczne, prezydent zagraża bezpieczeństwu państwa

Kancelaria Prezydenta poinformowała w czwartek (30 kwietnia), że Karol Nawrocki podpisał trzy ustawy i zawetował dwie, w tym przepisy wprowadzające rozwody pozasądowe oraz nowelizację Kodeksu wyborczego.

– Małżeństwo nie jest zwykłym wpisem w rejestrze. Małżeństwo jest jednym z fundamentów życia społecznego, fundamentem rodziny, wychowania dzieci, fundamentem trwania wspólnoty narodowej. Ta ustawa nie jest zmianą techniczną. To zmiana obniżająca rangę instytucji, którą konstytucja wprost chroni – argumentował Nawrocki.

Nie będzie rozwodów w urzędzie. Tusk krytykuje weto prezydenta

Premier Donald Tusk pytany w Sejmie przez dziennikarzy o decyzje prezydenta ocenił, że oba weta są "skandaliczne". Jak tłumaczył, ustawa o rozwodach pozasądowych miała być "ułatwieniem dla wielu ludzi, którzy pogodzili się z rozwodem, chcą to zrobić w sposób pokojowy, prosty".

– Prezydent to zawetował, kompletnie nie rozumiem dlaczego – oświadczył, dodając, że weta oznaczają "bałagan i dezorganizację państwa". – Prezydent, tak konsekwentnie wszystko wetując, naprawdę zagraża bezpieczeństwu i stabilności państwa. Tak się nie powinno postępować – wskazał.

Premier: Wszystkie podejrzenia z wyborów nabiorą dodatkowej siły

Odnosząc się do weta dotyczącego Kodeksu wyborczego, szef rządu tłumaczył, że zmiany przegłosowane przez Sejm i Senat miały na celu m.in. "uniemożliwić zgłaszanie przez jakieś fikcyjne komitety członków w komisjach wyborczych".

– Wszystkie najgorsze podejrzenia o praktykach, jakich mieli się dopuścić ludzie Nawrockiego i PiS w ostatnich wyborach prezydenckich, nabiorą dodatkowej barwy i siły. Jak można zawetować projekt Kodeksu wyborczego, który miał w intencji zablokować jakieś nieczyste gierki, nieczyste manewry? To samobójcze weto tak naprawdę – stwierdził Tusk.

Nawrocki zawetował zmiany w Kodeksie wyborczym. "Majstrowanie przy wyborach"

Prezydent uzasadniając swoją decyzję tłumaczył, że "sednem problemu jest nowa instytucja sekretarza komisji wyborczej". – Na pierwszy rzut oka brzmi niewinnie. Jednak sekretarz miałby być wskazywany przez wójtów, burmistrzów, czy prezydentów miast. Do tej pory podział funkcji w komisji wyborczej opierał się o demokratyczny wybór członków komisji i to bardzo słuszna idea – ocenił.

Jak dodał, duże wątpliwości budzi zakres kompetencji funkcji sekretarza. – To nie miał być zwykły urzędnik techniczny, to miał być w praktyce "nadprzewodniczący" komisji wyborczej – stwierdził.

– Nie zgodzę się na rozwiązania, które mogą rodzić choćby cień podejrzeń o polityczne majstrowanie przy wyborach. Obowiązkiem prezydenta jest strzec uczciwości procesu demokratycznego, którego fundamentem są uczciwe wybory – powiedział Nawrocki.

