"Weto nie tylko blokuje, weto naprawia". Prezydent podpisał trzy ustawy

O swojej decyzji prezydent poinformował w nagraniu zamieszczonym przez Kancelarię Prezydenta w serwisie X.

– Podpisałem ustawę o zrównoważonym paliwie lotniczym. Brak zgody na tę ustawę nie zniósłby obowiązków, a raczej pogłębiłby chaos i niepewność prawną dla polskich przedsiębiorstw oraz całego sektora lotniczego – powiedział.

Podkreślił, że decyzja została podjęta po szerokich konsultacjach. Szczególnie podziękował członkom prezydenckich Rad: gospodarczej i biznesu, którzy "bardzo aktywnie uczestniczyli w tym procesie i potwierdzili zasadność przyjęcia tej ustawy".

– Państwo musi być odpowiedzialne. Podpisuję tę ustawę nie dlatego, że jest ustawą idealną, ale dlatego, że jej brak byłby po prostu błędem – zaznaczył.

Prezydent o ustawach poprawionych po jego wecie. "Presja ma sens"

Nawrocki przekazał, że podpisał również ustawę o jakości wody pitnej. Jak dodał, "to bardzo dobry przykład tego, że weto może działać konstruktywnie, że presja weta ma sens".

– Pół roku temu powiedziałem tej ustawie "nie". Dziś podpisałem ustawę poprawioną. Rząd uwzględnił argumenty zawarte w moim wecie: obowiązki zostały rozłożone w czasie, ograniczono nadmierną regulacje, zwiększono elastyczność dla samorządów i zmniejszono ryzyko wzrostu cen dla mieszkańców – wskazał.

Zaznaczył, że to już kolejna ustawa, która po wcześniejszym wecie została poprawiona i uzyskała jego podpis. – Dziś mamy szóstkę ustaw poprawionych wetem – dodał.

– Tak było wcześniej z ustawą ukraińską, z tarczą energetyczną, z ustawą o zapasach ropy i gazu. Sytuacja powtórzyła się przy ustawie o środkach ochrony roślin czy przy ustawie dotyczącej pojazdów autonomicznych – przypomniał.

– Weto nie tylko blokuje, weto naprawia. Dzięki niemu złe prawo może stać się dobre. To jest właśnie jego sens – oświadczył.

Nawrocki do rządu: Twórzcie dobre, mądre, uczciwe ustawy, a wet po prostu nie będzie

Prezydent zaapelował w tym miejscu do rządzących. – Twórzcie dobre, mądre, uczciwe ustawy w interesie Polaków, a wet po prostu nie będzie. Udowodniliśmy już wielokrotnie, że dialog jest możliwy. Tak było ostatnio przy ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy czy przy zmianach w Kodeksie Wyborczym i elektronicznej zbiórce podpisów – powiedział.

Poinformował także o podpisaniu ustawy o ochronie kobiet w sporcie. Jego zdaniem, to "potrzebne i sprawiedliwe" rozwiązanie. – Daje zawodniczkom realne zabezpieczenie finansowe i umożliwia powrót do aktywności sportowej bez lęku o przyszłość. Wzmacnia również ochronę sędziów sportowych przed agresją. Co ważne, ustawa została przyjęta w parlamencie jednogłośnie – zaznaczył.

Nawrocki podpisał w czwartek (30 kwietnia) łącznie trzy ustawy, a dwie zawetował, w tym ustawę wprowadzającą rozwody pozasądowe oraz ustawę Kodeks wyborczy.

Premier: Oba weta są skandaliczne, prezydent zagraża bezpieczeństwu państwa