"Wyszydzanie katolików w Zamościu". Kolejna burza wokół prezydenta miasta

Na fotografii opublikowanej po wydarzeniu widać prezydenta Zamościa Rafała Zwolaka pozującego z grupą kobiet stylizowanych na zakonnice.

"Czy byłoby to równie akceptowalne?"

Sprawę nagłośnił Adam Olejniczak, lider Konfederacji i Ruchu Narodowego w Zamościu w swoich mediach społecznościowych: – Wyszydzanie katolików w Zamościu z udziałem Prezydenta miasta wzbudziło wśród mieszkańców kontrowersje – napisał pod zdjęciem prezydenta opublikowanym na Facebooku. Jak dodał, "trudno nie odnieść wrażenia, że zabrakło tutaj rozwagi ze strony Pana Prezydenta Zwolaka oraz refleksji nad tym, z kim i przy jakiej okazji decydują się publicznie pozować". – Żarty z wiary chrześcijańskiej najwyraźniej są dla niego dopuszczalne – stwierdził.

W swoim wpisie Olejniczak zwrócił uwagę na – jego zdaniem – nierówne traktowanie różnych grup społecznych. – Czy równie akceptowalne byłoby pozowanie przez Prezydenta z grupą, która w podobnie prześmiewczy i obraźliwy sposób parodiowałaby Ukraińców/homoseksualistów/murzynów/żydów? Przecież odpowiedź jest oczywista... – napisał. – Hetman Jan Zamoyski gdyby żył, kazałby te niewiasty wybatożyć za nieobyczajność, o prowokacji wobec religii nie wspomnę i zostawić na dwie doby pod miejskim pręgierzem ku przestrodze – dodał.

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To kolejna głośna sprawa z udziałem prezydenta Zamościa

Kontrowersje wokół zdjęcia pojawiają się zaledwie kilka miesięcy po sporze dotyczącym planowanego przywrócenia tablicy poświęconej Róży Luksemburg. W lutym informowano, że 5 marca w zamojskim ratuszu odbędzie się konferencja pod hasłem "Wolność jest zawsze wolnością dla myślących inaczej". Wydarzenie mieli otworzyć prezydent Zamościa Rafał Zwolak oraz dr Achim Kessler, dyrektor polskiego przedstawicielstwa Fundacji im. Róży Luksemburg.

Informacja o planowanym przywróceniu tablicy spotkała się z ostrą reakcją części środowisk historycznych i patriotycznych. Stanowisko opublikował również Instytut Pamięci Narodowej. – Z oburzeniem przyjmujemy informację o planowanym przez władze Zamościa przywróceniu tablicy upamiętniającej komunistyczną działaczkę Różę Luksemburg. Działania te pozostają w sprzeczności z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym – zakazem propagowania komunizmu oraz innych ustrojów totalitarnych w przestrzeni publicznej – przekazał wówczas IPN. Instytut przypominał, że Róża Luksemburg była przeciwniczką polskiej niepodległości i jedną z najbardziej znanych postaci międzynarodowego ruchu komunistycznego.

Ostatecznie planowane odsłonięcie tablicy nie doszło do skutku. Jak informowano, konserwator zabytków wystąpił w tej sprawie o opinię do Instytutu Pamięci Narodowej.

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