Śmiszek zadowolony z paktu migracyjnego. "Ja się z tego bardzo cieszę"

Poseł ocenia, że wokół Paktu Migracyjnego wybuchła "histeria", bo kwestia relokacji czy kwestia tego mechanizmu solidarnościowego to jest "malusieńki wycinek" całego Paktu Migracyjnego. – Pakt Migracyjny jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla Polski i dla całej Europy – zapewniał w rozmowie z radiową Trójką.

Śmiszek ocenił, że pakt harmonizuje mechanizmy migracyjne na granicach Unii Europejskiej. – Czyli wszystkie państwa będą miały taki sam standard rozpatrywania wniosków nie tylko o azyl i nie tylko o status uchodźcy, ale wszystkich wniosków o wjazdy do Unii Europejskiej, także tych legalnych wjazdów, których jest przecież setki tysięcy czy miliony rocznie, więc to jest także wsparcie techniczne dla służb granicznych, dla państw graniczących z państwami zewnętrznymi. Także mamy mnóstwo bardzo dobrych rozwiązań, które na szczęście wchodzą w życie – stwierdził.

Śmieszek mówi o rasizmie i ksenofobii

– Ja się z tego bardzo cieszę. Próbuje się oczywiście w Unii Europejskiej teraz rozmontowywać troszeczkę ten pakt. Dzisiaj wieczorem w Strasburgu będziemy mieli na Komisji Wolności i Praw Obywatelskich głosowanie, no właśnie, takiej poprawek do dyrektywy powrotowej, obrzydliwych, ohydnych poprawek niestety przyjętych przez centroprawicę i skrajną prawicę, pozwalającą na wysyłanie np. małych dzieci na środek pustyni do centrów detencyjnych w oczekiwaniu na decyzję, która może trwać rok albo dwa. Więc oczywiście moja grupa polityczna i także Nowa Lewica będzie przeciwko tym poprawkom, choć nie wierzę, że wygramy, bo klimat mamy dosyć mocno rasistowski w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, ale koniec końców ten pakt migracyjny jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ będzie regulował politykę migracyjną wszystkich państw, a to o czym mówi pani redaktor, czyli to zwolnienie z przyjmowania ludzi, którzy będą oczekiwali na decyzję – kontynuował.

Jego zdaniem "prawica szuka swojej niszy". – Za chwilę będą nas oskarżali, że wpuszczamy setki tysięcy migrantów, kiedy to właśnie za czasów PiS-u działy się takie rzeczy, a za czasów naszej koalicji granica została uszczelniona, a mechanizmy, choć nie do końca się z nimi wszystkimi zgadzam, jak to czasowe zawieszenie prawa do azylu, te mechanizmy działają – zapewniał.

Polityk podkreślił, że poczekałby parę miesięcy z oceną paktu migracyjnego. – Natomiast co ma zrobić prawica? Będzie waliła w ten bęben rasistowski i ksenofobiczny, no bo tyle im po prostu zostało – mówił.

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