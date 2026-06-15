"Ziobro głównym psem". Afera po występie Maleńczuka na Cracovii

Podczas jubileuszu 120-lecia, Maleńczuk wykonał hymn Cracovii. W pewnym momencie artysta zwrócił się do publiczności i "pozdrowił" Zbigniewa Ziobrę, Marcina Romanowskiego, Dariusza Mateckiego i Łukasza Mejzę – informuje "Gazeta Krakowska". Nie wiadomo, jakich dokładnie słów użył znany z niechęci do polityków prawicy wokalista.

Wypowiedź Maleńczuka nie spodobała się m.in. kibicowi "Pasów", byłemu "gniazdowemu" (prowadzącemu doping) red. Wojciechowi Musze. "Chłop ma dla Cracovii absolutne zero zasług poza napisaniem(?) hymnu (nienajlepszego). Cracovia zawsze Pany" – napisał w serwisie X. "Maleńczuk to klakier władzy, który od dawna jest po stronie silniejszych. A to zaśpiewa dla prezydenta Rosji (Miedwiediewa) na prywatnym koncercie chwilę po katastrofie smoleńskiej, a to pobije działacza prolife i się tym chełpi, a to nazwie Prezydenta RP 'alfonsem' i zbierze za to oklaski od politycznego betonu i arcykapłanów propagandy" – wskazał dziennikarz. Z kolei portal "GK" cytuje Muchę: "Jakie mam poglądy polityczne, każdy wie. Jestem zdania, że taka impreza społeczności kibiców, którzy przyszli świętować 120-lecie klubu to nie jest miejsca na wyrażanie swoich poglądów. Ludzie przyszli tu oderwać się od wojny polsko-polskiej. Wychodzi artysta, który jest znany z tego, że jest blisko silnych i wypowiada takie słowa. Krzyknąłem więc, by się zamknął, bo nie po to tutaj był".

Odnosząc się do Maleńczuka, Mucha stwierdził: "Postać obrzydliwa i koniunkturalna. Niestety dla naszej społeczności jest też autorem hymnu Cracovii. Dlatego trudno było nie reagować, gdy w atmosferę święta, gdy ludzie nie mają zamiaru słuchać jego kretyńskich uwag, a całość jest apolitycznym spotkaniem on pozwala sobie na bełkotanie ze sceny politycznych grepsów w stronę nielubianych przez niego ludzi".

Maleńczuk: Ziobro kradł

W rozmowie z "Gazetą Krakowską" Maciej Maleńczuk odniósł się do krytyki. Przekonuje, że osoba publikująca taki wpis jak Wojciech Mucha powinna zastanowić się nad przesłaniem hymnu Cracovii, którego głównym hasłem jest "Nigdy nie zejdę na psy".

"A Ziobro jest głównym psem, ludzi do więzienia wsadzał i kradł z Funduszu Sprawiedliwości. Bronienie tego człowieka przez kibica Cracovii dyskwalifikuje go jako kibica Cracovii. Ten człowiek szuka guza" – powiedział Maleńczuk, odpowiadając na wpis Muchy.