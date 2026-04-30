"Polityczne majstrowanie przy wyborach". Kolejne weto Nawrockiego

O swojej decyzji prezydent poinformował w czwartek (39 kwietnia) w nagraniu zamieszczonym przez Kancelarię Prezydenta w serwisie X (dawniej Twitter).

– Zawetowałem ustawę Kodeks wyborczy. Ta ustawa budzi bardzo poważne wątpliwości dotyczące bezstronności i przejrzystości procesu wyborczego. Nie wzmacnia uczciwości wyborów. Nie zwiększa zaufania obywateli. Przeciwnie – rodzi uzasadnione obawy o możliwość politycznego wpływu tam, gdzie musi panować absolutna neutralność – powiedział.

"Na pierwszy rzut oka brzmi niewinnie". Prezydent o instytucji sekretarza komisji wyborczej

Jak tłumaczył, "sednem problemu jest nowa instytucja sekretarza komisji wyborczej". – Na pierwszy rzut oka brzmi niewinnie. Jednak sekretarz miałby być wskazywany przez wójtów, burmistrzów, czy prezydentów miast. Do tej pory podział funkcji w komisji wyborczej opierał się o demokratyczny wybór członków komisji i to bardzo słuszna idea – ocenił Nawrocki.

Jak dodał, duże wątpliwości budzi zakres kompetencji funkcji sekretarza. – To nie miał być zwykły urzędnik techniczny, to miał być w praktyce "nadprzewodniczący" komisji wyborczej – stwierdził.

– Nie zgodzę się na rozwiązania, które mogą rodzić choćby cień podejrzeń o polityczne majstrowanie przy wyborach. Obowiązkiem prezydenta jest strzec uczciwości procesu demokratycznego, którego fundamentem są uczciwe wybory – powiedział.

Rozwody pozasądowe. Prezydent zawetował ustawęCzytaj też:

Premier: Oba weta są skandaliczne, prezydent zagraża bezpieczeństwu państwa