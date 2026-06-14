Coraz bliżej zmian w TVN. Amerykański urząd wydał zgodę

W lutym grupa Paramount zgłosiła chęć zakupu Warner Bros. Discovery za 110 mld dol. Koncern pokonał Netflixa. Akcjonariusze mają otrzymać 31 dol. w gotówce za każdą posiadaną akcję zwykłą Warner Bros. W kwietniu akcjonariusze Warner Bros. Discovery zatwierdzili sprzedaż spółki. W kwietniu David Ellison, szef Paramount Skydance, wydał kolację na cześć prezydenta Donalda Trumpa i Pierwszej Poprawki do Konstytucji USA. Powiązania szefa koncernu, który jest w trakcie przejmowania portfela medialnego z TVN i TVN24, ma wywoływać niepokój także wśród pracowników tego ostatniego.

Jest decyzja wydziału antymonopolowego

Są nowe informacje. Jak podaje portal Politico, wydział antymonopolowy ministerstwa sprawiedliwości USA zatwierdził przejęcie Warner Bros Discovery (WBD) przez Paramount Skydance. Zgoda usuwa kluczową barierę regulacyjną dla transakcji, która należy do najbardziej obserwowanych procesów fuzji medialnych w okresie rządów Donalda Trumpa – zauważył Politico.

– Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy urzędnicy resortu uznali, że transakcja nie stanowi zagrożenia dla konkurencji i zdecydowali się jej nie kwestionować — poinformowały osoby zaznajomione ze sprawą, które wypowiadały się anonimowo. Jak dodało jedno ze źródeł, wydział zatwierdził fuzję bez nakładania obowiązku sprzedaży części aktywów, środków zaradczych ani żadnych dodatkowych warunków.

Wciąż jednak transakcja może napotkać na problemy. Niedawno Reuters poinformował, że grupa stanowych prokuratorów generalnych przygotowuje sądowy pozew zmierzający do zablokowania przejęcia. Wszystko dlatego, że przejęcie Warner Bros. spotkało się z oporem środowisk twórczych w Hollywood, które obawiały się, że może ona doprowadzić do masowej utraty miejsc pracy, zmniejszenia produkcji filmów i seriali.

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