Sprzedaż właściciela TVN. Zapadła ważna decyzja
Sprzedaż właściciela TVN. Zapadła ważna decyzja

Siedziba telewizji TVN przy ul. Wiertniczej w Warszawie
Siedziba telewizji TVN przy ul. Wiertniczej w Warszawie Źródło: PAP / Albert Zawada
Zapadłą kluczowa decyzja w procesie sprzedaży właściciela TVN, koncernu Warner Bros. Discovery. Akcjonariusze wyrazili zgodę na przejęcie koncernu.

Pod koniec lutego Paramount Skydance podpisał umowę przejęcia Warner Bros. Discovery, właściciela TVN. Wartość transakcji wynosi 110 mld dolarów. Informację o finalizacji porozumienia przekazał podczas ogólnoświatowego spotkania z pracownikami Bruce Campbell, dyrektor ds. przychodów i strategii WBD.

W czwartek 23 kwietnia odbyło się specjalne spotkanie akcjonariuszy, którzy głosowali w sprawie akceptacji oferty, która ma już "zielone światło" zarządu. Prawo głosu mieli akcjonariusze, którzy do 20 marca weszli w posiadanie akcji Warner Bros. Discovery.

Jak przekazała Polska Agencja Prasowa, w trakcie posiedzenia zatwierdzono sprzedaż spółki koncernowi Paramount Skydance. Decyzja akcjonariuszy otwiera drogę do zakończenia negocjacji i zamknięcia formalności. Fuzja oznaczać będzie zmianę właściciela TVN i amerykańskich kanałów takich jak CNN.

Paramount zwycięzcą

W grze o zakup był także Netflix. Po tym, jak Paramount Skydance podniosła swoją ofertę do 31 dolarów za akcję Warner Bros., Netflix wycofał się z wyścigu o przejęcie koncernu. Według kierownictwa serwisu jest to dla nich nieopłacalne, a przebicie oferty zagroziłoby płynności finansowej spółki. Jak wskazuje Reuters, akcje Netflixa wzrosły po tej informacji o około 10 proc.

"Zawsze zachowujemy dyscyplinę finansową. Przy cenie wymaganej do wyrównania najnowszej oferty Paramount Skydance transakcja przestaje być dla nas atrakcyjna, dlatego nie zamierzamy jej przebijać" – przekazał Netflix w komunikacie.

TVN w kłopotach?

Jak donoszą media, nowy właściciel TVN zamierza wprowadzić program oszczędności, który może odbić się na dziennikarzach.

– Dużo ludzi straci pracę, bo co do tego nie ma wątpliwości – ocenia medioznawca prof. Mirosław Filiciak. W rozmowie z "Faktem" wskazał. David Ellison, dyrektor Paramount Skydance, zapowiadał znalezienie około dwóch miliardów dolarów oszczędności.

Medioznawca podkreśla, że "możemy być niemal pewni", że Ellison podejmie zdecydowane kroki w tym kierunku. – Pierwszym miejscem, gdzie szuka się oszczędności przy fuzjach tej skali, są zawsze etaty – twierdzi prof. Filiciak.

Czytaj też:
Wymiana prowadzących w znanym programie TVN24. Są wynikiCzytaj też:
Czarnek starł się z dziennikarzem TVN24. "Pan się pyta o Morawieckiego?"

Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: PAP
Czytaj także