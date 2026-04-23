Sprzedaż właściciela TVN. Zapadła ważna decyzja

Pod koniec lutego Paramount Skydance podpisał umowę przejęcia Warner Bros. Discovery, właściciela TVN. Wartość transakcji wynosi 110 mld dolarów. Informację o finalizacji porozumienia przekazał podczas ogólnoświatowego spotkania z pracownikami Bruce Campbell, dyrektor ds. przychodów i strategii WBD.

W czwartek 23 kwietnia odbyło się specjalne spotkanie akcjonariuszy, którzy głosowali w sprawie akceptacji oferty, która ma już "zielone światło" zarządu. Prawo głosu mieli akcjonariusze, którzy do 20 marca weszli w posiadanie akcji Warner Bros. Discovery.

Jak przekazała Polska Agencja Prasowa, w trakcie posiedzenia zatwierdzono sprzedaż spółki koncernowi Paramount Skydance. Decyzja akcjonariuszy otwiera drogę do zakończenia negocjacji i zamknięcia formalności. Fuzja oznaczać będzie zmianę właściciela TVN i amerykańskich kanałów takich jak CNN.

Paramount zwycięzcą

W grze o zakup był także Netflix. Po tym, jak Paramount Skydance podniosła swoją ofertę do 31 dolarów za akcję Warner Bros., Netflix wycofał się z wyścigu o przejęcie koncernu. Według kierownictwa serwisu jest to dla nich nieopłacalne, a przebicie oferty zagroziłoby płynności finansowej spółki. Jak wskazuje Reuters, akcje Netflixa wzrosły po tej informacji o około 10 proc.

"Zawsze zachowujemy dyscyplinę finansową. Przy cenie wymaganej do wyrównania najnowszej oferty Paramount Skydance transakcja przestaje być dla nas atrakcyjna, dlatego nie zamierzamy jej przebijać" – przekazał Netflix w komunikacie.

TVN w kłopotach?

Jak donoszą media, nowy właściciel TVN zamierza wprowadzić program oszczędności, który może odbić się na dziennikarzach.

– Dużo ludzi straci pracę, bo co do tego nie ma wątpliwości – ocenia medioznawca prof. Mirosław Filiciak. W rozmowie z "Faktem" wskazał. David Ellison, dyrektor Paramount Skydance, zapowiadał znalezienie około dwóch miliardów dolarów oszczędności.

Medioznawca podkreśla, że "możemy być niemal pewni", że Ellison podejmie zdecydowane kroki w tym kierunku. – Pierwszym miejscem, gdzie szuka się oszczędności przy fuzjach tej skali, są zawsze etaty – twierdzi prof. Filiciak.

