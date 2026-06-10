Wielka Brytania: Gang Afgańczyków oskarżony o brutalny gwałt na nieletniej

Według brytyjskiej prokuratury nastolatka została zwabiona do miasta przez jednego z oskarżonych, z którym wcześniej nawiązała kontakt za pośrednictwem Snapchata. Śledczy twierdzą, że po przyjeździe do Bristolu padła ofiarą przestępstw seksualnych. Wszyscy oskarżeni nie przyznają się do winy.

"Myślała, iż odwiedza swojego nowego lub potencjalnie nowego chłopaka"

Na ławie oskarżonych zasiedli 21-letni Mehrab Safi, 19-letni Awal Ahmadzai, 19-letni Salman Habibkheil oraz 16-latek, którego tożsamości nie ujawniono ze względu na wiek. Zarzuty dotyczą wydarzeń z 30 listopada ubiegłego roku. Jak ustalono, Safi miał poznać dziewczynę kilka dni wcześniej za pośrednictwem mediów społecznościowych. Następnie zorganizował dla niej przejazd taksówką z rodzinnego domu w Somerset do Bristolu. Prokuratura twierdzi, że nastolatka była przekonana, iż jedzie na spotkanie z chłopakiem, z którym nawiązała bliższą relację. – Nie ma wątpliwości, że myślała, iż odwiedza swojego nowego lub potencjalnie nowego chłopaka – powiedział przed sądem prokurator Ed Hetherington.

Według aktu oskarżenia po przyjeździe do jednego z domów w Bristolu dziewczyna miała zostać wykorzystana seksualnie przez grupę mężczyzn. Śledczy wskazują również, że podawano jej alkohol oraz papierosy. Safi odpowiada za handel ludźmi oraz dwa zarzuty gwałtu. Habibkheil został oskarżony o handel ludźmi i gwałt. Ahmadzai usłyszał zarzuty gwałtu i napaści seksualnej. Zarzut gwałtu postawiono również 16-letniemu współoskarżonemu.

Turek z Berlina oskarżony o serię przestępstw seksualnych w Polsce

Tym czasem przed Sądem Okręgowym w Szczecinie trwa również proces 48-letniego obywatela Turcji Husajina A., który od kilku lat mieszkał w Berlinie. Mężczyzna został oskarżony o pięć przestępstw seksualnych, których – według śledczych – miał dopuścić się w Poznaniu i Szczecinie.

Zdarzenia objęte aktem oskarżenia miały miejsce w 2025 roku. Prokuratura twierdzi, że mężczyzna zaczepiał i molestował kobiety w środkach komunikacji miejskiej. Jeden z zarzutów dotyczy gwałtu, do którego miało dojść po tym, jak sprawca poszedł za kobietą opuszczającą tramwaj. Dopuścił się także wykorzystania seksualnego 10-letniego chłopca.

Husajin A. nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Ze względu na to, że jedna z pokrzywdzonych osób nie ukończyła 15. roku życia, mężczyźnie grozi nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.

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