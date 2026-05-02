Prezydent wbił szpilę Tuskowi. "Od tego są polscy politycy"

W południe przed Pałacem Prezydenckim rozpoczęła się uroczystość z okazji przypadających dziś Dnia Flagi RP oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Tam przemówienie wygłosił prezydent Karol Nawrocki.

Dzień Flagi RP. "Najważniejszy punkt odniesienia dla naszej misji"

– Stajemy dzisiaj w obliczu symbolu – flagi Rzeczpospolitej, która jest najważniejszym punktem odniesienia dla naszej misji, działalności, codzienności. To symbol wypełniony wspomnieniem wielu wieków budowania naszej wspólnoty – mówił prezydent, podkreślając że symbol ten zawiera w sobie radość i nadzieję, ale również walkę, cierpienie i tęsknotę za utraconą wolnością i niepodległością.

W swoim przemówieniu Karol Nawrocki przypomniał historię polskich barw narodowych, mówił również o ich znaczeniu w takich okresach, jak zabory czy II wojna światowa, kiedy to były symbolem niematerialnej ojczyzny.

Prezydent: To bardzo poruszający moment

Głowa państwa zwróciła uwagę na swoistą jedność pokoleń podczas sobotniej uroczystości – od generałów po uczniów klas mundurowych. – To bardzo poruszający moment, gdy spotykają się ci, którzy dziś dbają o nasze bezpieczeństwo, z tymi, którzy są gotowi robić to w przyszłości – wskazywał Nawrocki.

W wystąpieniu prezydenta znalazły się podziękowania dla jednych i drugich. Uczniów klas wojskowych Karol Nawrocki docenił za ich zaangażowanie, a generałów za służbę i gotowość do podejmowania trudnych misji. Jednocześnie prezydent podkreślił, że wręczone dzisiaj nominację są wyrazem uznania dla ich profesjonalizmu, oddania i odpowiedzialności za państwo.

Nawrocki: Rolą polityków jest szanować sojusze

– Siła państwa polskiego i nasze bezpieczeństwo zamknięte jest przede wszystkim w idei budowania silnych polskich Sił Zbrojnych i dbania o polskiego żołnierza. Do tego potrzebujecie przede wszystkim, patrzę w stronę pana premiera, strategii bezpieczeństwa narodowego. Potrzebujecie jasno wiedzieć jakie zadania ma wypełniać żołnierz polski, a wiem, że do wypełniania tych zadań jesteście w pełni gotowi i w pełni przygotowani – mówił prezydent, po czym dodał: "Oczekuję od polskich generałów nie tylko wzmacniania siły wojska, ale także umacniania naszych sojuszy. Rolą polityków jest je szanować, a nie bezmyślnie je podważać".

