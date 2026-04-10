Rocznica katastrofy smoleńskiej. Prezydent Nawrocki upamiętnił ofiary

10 kwietnia 2010 roku samolot Tu-154, na pokładzie którego znajdowało się 96 przedstawicieli najwyższych polskich władz, parlamentarzystów, wojskowych i działaczy społecznych rozbił się w pobliżu lotniska w Smoleńsku. Wszyscy będący na pokładzie pasażerowie zginęli.

Katastrofa prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem była największą tragedią pod względem liczby ofiar w dziejach polskich Sił Powietrznych. 96 osób podróżujących samolotem Tu-154 zmierzało na obchody kolejnej rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Smoleńsku. na terenie Rosji.

Katastrofa, do której doszło pod Smoleńskiem to jedno z najbardziej tragicznych wydarzeń w powojennej historii Polski. Rosja do dziś nie okazała woli współpracy w kwestii pełnego wyjaśnienia dramatu z kwietnia 2010 roku, ani też nie przekazała Polsce wraku samolotu, który rozbił się tamtego dnia.

Obchody z udziałem prezydenta

W uroczystościach upamiętniających tragiczne wydarzenia sprzed 16 lat, oprócz polityków Prawa i Sprawiedliwości na czele z Jarosławem Kaczyńskim, wziął udział także prezydent Karol Nawrocki. Przed Pałacem Prezydenckim odśpiewano Apel Pamięci, odczytano listę ofiar katastrofy oraz odmówiono w ich intencji modlitwy. Wcześniej w kościele seminaryjnym przy Krakowskim Przedmieściu odprawiono mszę świętą.

Oprócz prezydenta, na Krakowskim Przedmieściu pojawili się również szef BBN Sławomir Cenckiewicz, zastępca prezesa IPN Karol Polejowski. Po Apelu uczestnicy uroczystości przeszli na Plac Piłsudskiego, gdzie złożono kwiaty przed pomnikiem ofiar katastrofy.

Prezydent zamieścił w mediach społecznościowych film, w którym wspomniał prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

Z kolei szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki złożył kwiaty przed tablicami upamiętniającymi ofiary katastrofy smoleńskiej w kaplicy oraz przed Pałacem Prezydenckim, a także uczestniczył we mszy św. w ich intencji.

