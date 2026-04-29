Wystawa obrazów kuzyna Kaczyńskiego w PE. "Symboliczne narracje"

Obrazy i grafiki Jana Marii Tomaszewskiego zostały zaprezentowane w gmachu Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Kuratorem wystawy był europoseł Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan.

Jan Maria Tomaszewski jest cenionym malarzem i grafikiem, ukończył Akademię Sztuk Pięknych. W przeszłości prowadził w Wiedniu pracownię graficzną i konserwacji zabytków. – Prezentowane obrazy niosą ze sobą bogate znaczenia i symboliczne narracje. Każde z dzieł można odczytywać na wiele sposobów – jako osobistą opowieść artysty, refleksję nad współczesnością lub zaproszenie do własnej interpretacji – zapowiedział Adam Bielan. – Kultura to jest coś, co powinno łączyć Europę niezależnie od podziałów politycznych – podkreślił.

Sam autor powiedział, że nie lubi mówić o swoich obrazach, bowiem powinny one mówić same za siebie. – Te obrazy nie mają nawet tytułu, bo tytuł też coś sugeruje, a ja tego nie chce. Chcę, żebyście sami państwo wiedzieli, co to dla was znaczy – zwrócił się do zebranych Jan Maria Tomaszewski. Wśród licznych gości jego wystawy była m.in. była premier Beata Szydło.

Kaczyński zamieszkał z kuzynem

Prywatnie artysta jest bratem ciotecznym Jarosława Kaczyńskiego. W grudniu ubiegłego roku prezes Prawa i Sprawiedliwości wprowadził się do Tomaszewskiego. Powód? Do drugiej części zajmowanego przez lidera PiS "bliźniaka" na warszawskim Żoliborzu wprowadzi się wkrótce rodzina z dziećmi. Wcześniej muszą przeprowadzić w domu remont.

– Znamy się jak łyse konie, ponad 70 lat! Jarek może zostać u mnie ile chce – mówił Jan Maria Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem" pod koniec stycznia.

"SE" relacjonował, że bracia cioteczni żyją w zgodzie, każdy ma swoją przestrzeń, a posiłki przygotowują osobno. – Ja wieczorami maluję. Jarek zaś pisze i czyta. Atmosferę w domu ożywiają dwa koty. One nas terroryzują, biegają jak szalone po mieszkaniu, jest wesoło – opowiadał Tomaszewski.

