"Jarek rozgrał to po mistrzowsku". Kuzyn prezesa PiS o sytuacji w partii

Prezes Prawa i Sprawiedliwości przekazał na wtorkowej konferencji prasowej, że na spotkaniu z Mateuszem Morawieckim doszło do kompromisu. "Partia będzie miała dwa płuca" – dodał lider największej partii opozycyjnej. Prezes PiS wystąpił razem z byłym premierem. – Wczoraj, ale i dzisiaj, bo koniec był o 2:00 w nocy, doszło do długiej, 7-godzinnej rozmowy między panem premierem a mną. Ta rozmowa przyniosła, przynajmniej jestem o tym głęboko przekonany, kompromis – powiedział Jarosław Kaczyński.

Z kolei Morawiecki w obszernym wpisie podkreśla, że PiS aby odsunąć KO od władzy musi być silne i zjednoczene oraz umieć bronić "wielkiego dorobku" swych rządów. "[Musimy – red.] reprezentować wiele nurtów polskiej prawicy – ale jednocześnie umieć poszerzać elektorat, przebijać bańki i docierać do nowych wyborców. Temu celowi ma i temu celowi będzie służyć działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jesteśmy partią wielkiego prawicowego namiotu – i jesteśmy też silni swoją różnorodnością" – stwierdził.

Sytuację związaną ze stowarzyszeniem i zatargami w PiS skomentował cioteczny brat prezesa PiS. – Jarek po mistrzowsku to wszystko rozegrał. Wszyscy, którzy grali kiedyś z nim w politycznego pokera, wiedzą, że nie mają z nim szans, wszyscy przegrywali. A jeśli się nie posłuchają Jarka, to przegrają i tyle – mówi w rozmowie z "Super Expressem" Jan Maria Tomaszewski.

Morawiecki czy Czarnek? Zaskakujące wyniki sondażu

"Kto Twoim zdaniem byłby lepszym kandydatem na premiera: Mateusz Morawiecki czy Przemysław Czarnek?" – zapytali respondentów ankieterzy pracowni SW Research w najnowszym sondażu na zlecenie Onetu.

Odpowiedzi pokazują, że żaden z polityków nie ma dziś wyraźnej przewagi w oczach opinii publicznej. Byłego premiera Mateusza Morawieckiego wskazało 23,6 proc. uczestników badania, natomiast byłego ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka – 11,9 proc. pytanych.

Co ciekawe, najwięcej wskazań – aż 42,2 proc. – uzyskała opcja "nie widzę między nimi różnicy". Ponadto 22,3 proc. badanych nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie.

