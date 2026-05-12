"Zachowajmy Europę wartości". Grupa EKR otwiera Dni Studiów w Wilnie

Waldemar Tomaszewski, przewodniczący litewskiej delegacji EKR i organizator Dni Studiów, otwierając wydarzenie wskazał chrześcijaństwo jako centrum europejskiej cywilizacji i tożsamości, argumentując, że polityczna i kulturowa przyszłość Europy nie może być oddzielona od jej historycznych korzeni chrześcijańskich. Dyskusja, moderowana przez redaktora naczelnego tygodnika "Do Rzeczy" Pawła Lisickiego, koncentrowała się wokół praktycznego znaczenia "wartości fundamentalnych" w polityce konserwatywnej. Lisicki zapytał uczestników, jak deklaracje konserwatywnych polityków o obronie podstawowych wartości europejskich przekładają się na rzeczywistość.

"Musimy bronić wolności słowa chrześcijan w samej Europie"

Carlo Fidanza, przewodniczący włoskiej delegacji EKR, argumentował, że konserwatywni politycy mają szczególną odpowiedzialność za obronę wartości życia i wolność słowa chrześcijan w całej Europie.

– Unia Europejska często pochopnie broni wolności religijnej poza Unią, ale musimy również bronić wolności słowa chrześcijan w samej Europie. Zbyt często część europejskiej tradycji chrześcijańsko-demokratycznej zdaje się zapominać o własnych korzeniach, opowiadając się po stronie lewicy w fundamentalnych kwestiach kulturowych i społecznych – powiedział Fidanza.

Prowadzący Waldemar Tomaszewski podkreślił, że Europa nie powinna pozwalać, by jej chrześcijańskie fundamenty były stopniowo zastępowane przez coraz bardziej świeckie trendy ideologiczne.

– Nie powinniśmy pozwalać, by chrześcijańskie wartości Europy były podważane lub nadpisywane przez ideologie, które redukują ludzką tożsamość do kategorii czysto materialnych lub ideologicznych. Europa przetrwa tylko wtedy, gdy pozostanie chrześcijańska w swej istocie – powiedział Tomaszewski.

Ostrzeżenie przed "rosnącą desakralizacją życia publicznego"

Hiszpański europoseł z ramienia EKR, Diego Solier, zwrócił uwagę na to, co określił mianem "rosnącej desakralizacji życia publicznego" i argumentował, że Europa ryzykuje utratę ważnej części swojej tożsamości cywilizacyjnej.

– W Hiszpanii nawet chwile zbiorowej żałoby tracą coraz bardziej swój duchowy i kulturowy wymiar, co osłabia tkankę społeczną naszych społeczeństw. Unia Europejska powinna zrobić to lepiej i ponownie skupić się na ochronie fundamentalnych fundamentów europejskiej cywilizacji – powiedział Solier.

Dyskusja dotyczyła również rosnącego wpływu lewicowych i radykalnych organizacji pozarządowych na europejską debatę publiczną i kształtowanie polityki. Niektórzy prelegenci podkreślali, że Grupa może pełnić rolę obrońcy nie tylko tradycyjnych wartości europejskich, ale także traktatów europejskich i zasady pomocniczości, ostrzegając przed tym, co określili jako "ciągłe rozszerzanie kompetencji Komisji Europejskiej poza jej pierwotny mandat". Dni Studiów Grupy EKR trwają do piątku i obejmują dalsze dyskusje na temat demografii, suwerenności, stosunków transatlantyckich i strategicznej przyszłości Europy.

Czytaj też:

Europa ojczyzn czy dalsza federalizacja? Tomaszewski: Walka o przyszłość trwaCzytaj też:

Lisicki: Jak Unia robi z nas idiotów. Ziemkiewicz: A biedni ludzie to kupują