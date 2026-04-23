W maju wyjazdowe posiedzenie grupy EKR w Wilnie. Program spotkań

Program przewiduje cztery sesje robocze oraz panele tematyczne z udziałem europosłów i przedstawicieli władz Litwy. Spotkanie otworzą współprzewodniczący grupy EKR Nicola Procaccini i Patryk Jaki oraz lider litewskiej delegacji Waldemar Tomaszewski.

W trakcie pierwszego dnia zaplanowano panel pt. "Wartość Europy to Europa wartości", dotyczący m.in. roli wartości chrześcijańskich i tradycyjnej rodziny. Moderatorem będzie redaktor naczelny "Do Rzeczy" Paweł Lisicki, a wśród uczestników znajdą się europosłowie z kilku krajów UE.

Drugiego dnia rozmowy skoncentrują się na kryzysie demograficznym w Europie oraz sporze o przyszły kształt Unii – między koncepcją "Europy ojczyzn" a dalszą federalizacją. W dyskusjach udział wezmą m.in. była premier Beata Szydło oraz litewski polityk Aurelijus Veryga.

Trzeciego dnia uczestnicy omówią rolę Stanów Zjednoczonych w zapewnianiu bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej. Delegacja weźmie również udział we mszy św. w Kościele Świętego Ducha w Wilnie oraz spotka się z władzami parlamentu Litwy w Sejmie Republiki Litewskiej. Po spotkaniu zaplanowano konferencję prasową.

W programie przewidziano także wydarzenia towarzyszące, w tym wizytę w Zamku w Trokach oraz spotkania integracyjne.