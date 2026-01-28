Sprawa krzyża w Kielnie. Zawieszona nauczycielka wraca do pracy

Oznacza to, że pedagog może wrócić do wykonywania obowiązków, mimo że sprawa incydentu z wyrzuceniem do kosza przedmiotu w kształcie krzyża nadal jest badana przez prokuraturę.

Nie ma podstaw do dalszego odsuwania nauczycielki od pracy

Decyzję o zawieszeniu nauczycielki podjął dyrektor szkoły 7 stycznia. Komisja dyscyplinarna uznała jednak, że na tym etapie nie ma podstaw do dalszego odsuwania jej od pracy. Nauczycielka odebrała już oficjalne pismo w tej sprawie, co formalnie umożliwia jej powrót do szkoły.

Do zdarzenia doszło 15 grudnia 2025 roku podczas lekcji. Nauczycielka zauważyła w sali zawieszkę w kształcie krzyża, która miała zostać powieszona przez uczniów w trakcie jej nieuwagi. Po tym, jak uczniowie odmówili jej zdjęcia, sama usunęła przedmiot i wyrzuciła go do kosza. Podkreślała, że był to element stroju halloweenowego, a nie symbol religijny.

Sprawa wywołała szerokie poruszenie społeczne. Pod szkołą w Kielnie organizowano protesty, m.in. z udziałem m.in. sympatyków środowisk prawicowych, w tym Konfederacji Korony Polskiej oraz Ruchu Obrony Granic. Incydentem zajęła się także Prokuratura Rejonowa w Wejherowie, która prowadzi postępowanie dotyczące podejrzenia obrazy uczuć religijnych. Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, śledztwo jest w toku.

Nowacka: Sprawa rozdmuchana politycznie

Do wydarzeń w Kielnie odniosła się minister edukacji narodowej Barbara Nowacka. Jej zdaniem sprawa została politycznie rozdmuchana i wykorzystana do budowania emocji oraz sporu ideologicznego. Podkreśliła, że zbyt szybko nadano jej wymiar polityczny, zamiast pozwolić na spokojne wyjaśnienie wszystkich okoliczności.

Nowacka skrytykowała organizowanie demonstracji pod szkołą, wskazując, że wywierają one niepotrzebną presję na nauczycieli, uczniów i rodziców. Zwróciła również uwagę na falę hejtu, jaka spadła na pedagog po nagłośnieniu sprawy. Jak zaznaczyła, wyjaśnienia nauczycielki, według których wyrzucony przedmiot był plastikową zabawką, a nie symbolem religijnym, istotnie zmieniają kontekst całego zdarzenia i powinny być brane pod uwagę przy dalszej ocenie sprawy.

