Siedem lat kolonii karnej dla 14-latka. Rosyjski sąd uznał go za terrorystę

Nastolatek został uznany winnym udziału w organizacji terrorystycznej oraz usiłowania dokonania zamachu na budynek administracyjny, w którym odbywała się komisja wojskowa.

Siedem lat kolonii karnej dla nastolatka

Jak poinformowały rosyjskie organy ścigania, chłopiec miał przygotować trzy koktajle Mołotowa i planować podpalenie obiektu. Według śledczych jego działania zostały udaremnione przed podjęciem próby ataku. Zatrzymania dokonali funkcjonariusze Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej oraz Federalna Służba Bezpieczeństwa. Z ustaleń śledztwa wynika, że nastolatek miał działać na zlecenie ukraińskiego wywiadu w ramach działań sabotażowych. Prokuratura twierdzi, że utrzymywał kontakt z osobami powiązanymi z zagranicznymi strukturami, a jego celem miało być zakłócenie pracy komisji wojskowej odpowiedzialnej za pobór do armii.

Sprawa była prowadzona w trybie właściwym dla przestępstw o charakterze terrorystycznym, mimo że oskarżony jest osobą nieletnią. Sąd zdecydował o umieszczeniu go w kolonii karnej dla młodocianych przestępców na okres siedmiu lat.

Nieletni oskarżani o terroryzm – wcześniejsze przypadki

Sprawa 14-latka z Wyszniego Wołoczoka nie jest pierwszym przypadkiem zastosowania rosyjskich przepisów antyterrorystycznych wobec nieletnich. W 2020 roku głośna stała się tzw. "Kansk affair", w której trzech 14-letnich chłopców zostało zatrzymanych po rozdawaniu antyrządowych ulotek. Rosyjskie służby postawiły im wówczas zarzuty związane z działalnością terrorystyczną, co spotkało się z krytyką ze strony niezależnych mediów i organizacji praw człowieka.

Jesienią 2025 roku Duma Państwowa rozpatrywała projekt zmian w prawie karnym zakładający obniżenie wieku odpowiedzialności karnej za tzw. "dywersję" do 14 lat. Projekt przewidywał możliwość orzekania wieloletnich wyroków kolonii karnej, a w określonych przypadkach także dożywotniego pozbawienia wolności za wciąganie nieletnich w działalność uznawaną przez władze za terrorystyczną lub sabotażową.

