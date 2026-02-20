Melpomena w żałobie

Pana Edwarda poznałem jesienią roku 1982 przy… boisku obok budynku IX liceum im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, gdzie właśnie rozpocząłem naukę – mówiąc nawiasem – krótkotrwałą – a mym kolegą z ławki klasowej był jego syn. Jeżeli pogoda dopisywała to po lekcjach (i podczas przerw!) kopaliśmy piłkę. Pewnego razu aktor przybył na nasz mecz. Akurat wracał do Krakowa, a szkoła mieściła się opodal Dworca Centralnego, toteż skorzystał z okazji spotkania Olafa. Przy okazji podzielił się w nami wspomnieniem z czasów młodości, kiedy trenował futbol w Śląsku Wrocław.