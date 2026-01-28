Nie wierzą w zmiany i boją się jutra. Polacy ocenili sytuację w kraju

Aż 48 proc. badanych uważa, że Polska zmierza w złym kierunku. To niemal połowa społeczeństwa, która dostrzega pogarszający się kurs kraju i brak perspektyw na poprawę.

Sytuacja polityczna będzie się tylko pogarszać?

Szczególnie alarmująco wypadają oceny sytuacji politycznej. 41 proc. Polaków uznaje ją za złą, a jedynie 13 proc. ocenia ją pozytywnie. Jeszcze bardziej niepokoją prognozy na przyszłość – ponad połowa respondentów jest przekonana, że w najbliższym roku w polityce nie nastąpi żadna zmiana. Co czwarty Polak spodziewa się wręcz dalszego pogorszenia sytuacji.

Niepewność dotyczy także kierunku, w jakim zmierza państwo. Tylko jedna trzecia ankietowanych nie martwi się o przyszłość Polski, podczas gdy reszta albo wyraża obawy, albo nie potrafi jednoznacznie ocenić sytuacji. CBOS odnotowuje przy tym rosnący odsetek osób przekonanych, że nic się nie zmieni.

W gospodarce także niepewność

Choć sytuacja gospodarcza oceniana jest lepiej niż polityka, również tutaj widać wyraźne pęknięcia. Ponad jedna czwarta Polaków postrzega stan gospodarki jako zły, a niemal 30 proc. obawia się pogorszenia warunków życia w najbliższym roku. Optymizm jest ograniczony – tylko 17 proc. respondentów wierzy w poprawę sytuacji materialnej. Największym priorytetem Polaków pozostaje bezpieczeństwo własnych rodzin. 66 proc. badanych ocenia obecne warunki życia swoich bliskich jako dobre, jednak dominującą postawą nie jest nadzieja na rozwój, lecz strach przed pogorszeniem. Aż 60 proc. ankietowanych liczy jedynie na to, że za rok będzie tak samo jak teraz.

CBOS podkreśla, że nastroje społeczne pozostają stabilne, ale stabilność ta ma coraz bardziej niepokojący charakter. Brak oczekiwań na zmiany, pesymizm wobec polityki i ostrożność w ocenie przyszłości mogą w dłuższej perspektywie pogłębiać społeczne napięcia i poczucie bezradności.

