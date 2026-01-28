Niechciany jak Hołownia. Fatalne wieści dla lidera Polski 2050

O tym, że Polska 2050 przeżywa najpoważniejszy kryzys od czasu swojego powstania w 2021 roku. Z kilkunastu procentowego poparcia notowania tej partii stopniały do ok. 1 proc., plasując się sondażach poniżej progu wyborczego. Można podejrzewać, że niemały udział miał w tym lider ugrupowania Szymon Hołownia.

Kryzys w Polsce 2050 i niezdecydowanie Hołowni

Były już marszałek Sejmu od wielu miesięcy przekonywał, że nie chce stać dłużej na czele ugrupowania. Jego ambicje sięgały Organizacji Narodów Zjednoczonych, której chciał zostać wysokim komisarzem ds. uchodźców. Plan polityka jednak nie zakończył się sukcesem, wobec czego jego rola w polskiej polityce stanęła pod znakiem zapytania.

W ostatnim czasie Hołownia zmienił zdanie ws. swojej kandydatury na szefa Polski 2050. Odmienne stanowisko w tej sprawie przedstawił po unieważnionym głosowaniu drugiej tury wyborów wewnętrznych. Przypomnijmy, że zmierzyły się w niej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska.

Sondaż: Czy Hołownia powinien odejść z polityki?

W związku z niezdecydowaniem Hołowni "Super Express" postanowił pochylić się nad jego polityczną przyszłością. W badaniu przeprowadzonym na zlecenie gazety przez Instytut Badań Pollster zapytano Polaków, czy powinien pozostać w polityce. Odpowiedź, jakiej udzielili na pewno nie spodoba się byłemu marszałkowi Sejmu.

Okazuje się bowiem, że aż 73 proc. respondentów uważa, że dalsza obecność założyciela Polski 2050 na scenie politycznej nie jest pożądana. "Zdecydowanie" za odejściem Hołowni opowiedziało się 43 proc. ankietowanych, a "raczej" – 30 proc.

Zwolennikami pozostania Hołowni w polityce było zaledwie 27 proc. uczestników badania. 8 proc. było tu zdecydowanych, a odpowiedź "raczej nie" wskazało 19 proc. pytanych.

Badanie Instytutu Badań Pollster dla "Super Expresu" wykonano w dniach 26-27 stycznia na próbie 1010 dorosłych Polaków. W wynikach uwzględniono wyłącznie odpowiedzi osób zdecydowanych.

